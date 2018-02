Do poslední chvíle nevěděl, jestli vůbec pojede. Čechokanaďan Hudec bude obhajovat bronz ze Soči

„Na začátku jsem tomu věřil úplně, no ale po tom mém velkém pádu to začalo být psychicky velmi náročné. Když jsem ale začal na podzim lyžovat, tak jsem se cítil, že to možná dám,“ popsal Radiožurnálu Jan Hudec.

Hudec začal objíždět závody nižší kategorie a sbíral FIS body, jenže k tomu, aby si mohl zazávodit na olympijských hrách poprvé v českých barvách, k tomu musel sbírat body ve Světovém poháru. Na ty ale vinou výpadku v tréninku nedosáhl a tak se už smířil s tím, že nepojede.

„Celou dobu to vypadalo, že nejdu, ale pak najednou zavolali kluci ze svazu, ať si sbalím, že jedu,“ vzpomíná Jan Hudec na okamžik, kdy se dozvěděl, že v nominaci nahradí zraněného Kryštofa Krýzla.

Myšlenky na to, že by se snažil obhájit bronz ze Soči v Super-G, který získal ještě jako Kanaďan, nemá, ale už svou účastí na olympijských hrách si splnil další sen. První závod na olympijských hrách v Jižní Koreji čekají Jana Hudce v sobotu, kdy se jede sjezd.