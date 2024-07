‚Do toho, starouši!‘ Čtyřiaosmdesátiletému důchodci se splnil sen, běžel štafetu s olympijským ohněm

„Je to tak 10 možná 15 let. Běžel jsem tehdy na předměstí Paříže v Saint-Denis. Po deseti kilometrech už jsem toho měl dost. Pak jsme ale vběhli na stadion, kde běhávali slavní sportovci a dodalo mi to energii. Od té doby jsem si říkal, jaké by to asi bylo běžet s olympijskou pochodní. Chvilku jsem pochyboval, jestli na to mám. Přece jen se na vás dívá celý svět. Pak jsem si ale řekl, do toho starouši!“

Jean-Claude Gauvin