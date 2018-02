Rusko musí začít spolupracovat, jinak stín dopingu nezmizí, říká šéf antidopingové agentury

Prezident Světové antidopingové agentury (WADA) Craig Reedie nemůže vyloučit možnost, že kromě současné olympiády v Jižní Koreji ruský dopingový skandál vrhne stín i na následující hry v roce 2020 v japonské metropoli. Doufá ale, že Tokio už konečně pomůže obnovit pošramocenou pověst olympijských her. Informuje o tom list Japan Times. Moskva 10:53 12. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Světové antidopingové agentury Craig Reedie | Foto: Eric Gaillard | Zdroj: Reuters

Ještě krátce před zahájením soutěží zimní olympiády v Pchjongčchangu se Mezinárodní olympijský výbor (MOV) zabýval odvoláními desítek ruských sportovců, kteří kvůli dopování na minulých hrách v Soči nemohou startovat.

V současnosti se zdá, že celý příběh jen tak rychle neskončí. Rusko musí ještě přiznat státem podporovaný dopingový program a umožnit Světové antidopingové agentuře přístup do moskevské laboratoře. To jsou dva body, které je potřeba bezpodmínečně splnit, jinak se případ bude táhnout až do příštích olympijských her v Tokiu.

Hry budou čisté

Reedie v rozhovoru pro japonskou zpravodajskou agenturu Kjódó, vyjádřil naději, že takový scénář nenastane a že Tokio přinese novou naději. Zároveň věří, že tokijské hry za dva roky ruský skandál nepoznamená.

„Každý ví, že Rusko porušovalo pravidla. Teď to odmítá uznat. Lidé musí pochopit, že celá věc je složitá. Pchjongčchang je čistý a Tokio – vzhledem k tomu, že víme, jak dobře bude zorganizované – by opravdu mohlo dokončit tento proces dopingového očištění,“ myslí si Reedie.

Členové Mezinárodního olympijského výboru neskrývají, že přesvědčit Rusko, aby se k těmto úsilím přidalo, byla velká výzva. Teď prý budou ze všech sil podporovat Ruskou antidopingovou agenturu (RUSADA). Hry v Tokiu mají být první, na něž bude dohlížet Nezávislá testovací agentura (ITA). Tento antidopingový sankční mechanismus pod správou Světové antidopingové agentury by měl zahájit činnost už v tomto roce.

Reedie, který předsedal hodnoticí komisi Mezinárodního olympijského výboru pro výběr her pro rok 2020, uvedl, že nová testovací agentura za pomoci japonských úřadů zjednoduší složitý testovací kolotoč, který pod správou několika mezinárodních organizací probíhá dnes.

Testy mimo Rusko

Craig Reedie se domnívá, že až nový orgán bude plně v chodu, v Japonsku s organizací dopingových kontrol nenastanou žádné problémy. Reedie také Japonsko označil za vůdčí zemi v boji proti dopingu.

„Doufáme, že zásadní rozdíl v praxi se projeví v tom, že za testy nebude zodpovědný Mezinárodní olympijský výbor, ale nezávislá organizace. Je to logický krok a má smysl, aby testování probíhalo pod dohledem nezávislého tělesa,“ doplnil Reedie.

Podle něj už nikdo nebude moci obviňovat Mezinárodní olympijský výbor, že se se vzorky nakládá nevhodným způsobem. Rusko také bude letos poprvé hostit mistrovství světa ve fotbale. A Reedie doufá, že antidopingové testy budou probíhat podle všech pravidel, třebaže někteří o tom budou stále pochybovat.

„Rozhodla o tom FIFA. Myslím, že se seznámí s ruskou dopingovou historií a vyžádá si některé informace od Grigorije Rodčenka,“ říká prezident Světové antidopingové agentury s odvoláním na důležité svědectví bývalého šéfa ruské antidopingové laboratoře, který dnes žije ve Spojených státech coby klíčový a chráněný svědek.

„Jsou za to zodpovědní. Nemůžou schovávat hlavu do písku před touto situací. Testování na tak velké události, jakou bude světový šampionát, bude provedeno řádně, ale za hranicemi Ruska,“ uzavírá Reedie.

Text vznikl pro pořad Českého rozhlasu Plus Svět ve 20 minutách.