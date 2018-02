Důležité je, že mám na to bojovat o medaile, říká Krčmář po sedmém místě ve vytrvalostním závodě

Kdyby se odečetla jedna trestná minuta, tak jste bojoval o medaili. Mrzí vás to, nebo i tak berete sedmé místo jako úspěch?

Na kdyby se nehraje. Pro mě je svým způsobem důležité to, že mám na to bojovat o medaile dál a že ten stříbrný sprint nebyla jedna vlaštovka a že jsem se o to znovu pral. Jsem sedmý, to je pro mě super výsledek. Samozřejmě neříkám, že mě to nemrzí. Mrzí mě to, každá rána vedle mrzí a tahle taky. Ale říkám, na kdyby se nehraje a ten výsledek je pro mě super. Chtěl jsem, aby to stříbro tady na olympiádě nebyla jediná vlaštovka, ale aby to byla trošku souvislá výkonnost. Takže teď jsem si dokázal, že to tak je.

Aby si nikdo nemohl říct, že to je úlet?

Přesně tak. Pro mě osobně je to hodně důležité. Od začátku kariéry říkám, že je pro mě důležitá taková stabilní výkonnost. Je pro mě příjemnější, pokud mám stabilnější výsledky.

Pokud se podíváme na první položku ve stoje, kde přišel ten omyl, uvědomujete si, kde byla chyba? Už jste mluvil s trenéry?

Já jsem na první tři rány najel a vystřelil bez problémů, na čtvrtou ránu jsem najel, ale vyhodnotil jsem si, že je špatně najetá, tak jsem ji odložil. Ale tím jsem se dostal z rytmu a musel jsem ji odkládat znovu a znovu. Tam jsem prostál asi deset patnáct sekund, odkládal jsem ji a ve finále jsem ji stejně netrefil. Dostal jsem tam dýchavičnost, byl jsem docela rozklepaný, takže jsem nakonec byl svým způsobem i docela rád, že jsem trefil tu pátou. Prostě ne že by to byla úplná chyba, vyhodnotil jsem tu čtvrtou ránu, že není dobře najetá, ale uvedlo mě to do takového stavu, s kterým jsem se pak pral a nedokázal jsem to vybojovat.

Když se podíváme na běžecké výsledky, tak jste v první patnácte. V každém kole jste ztratil maximálně dvacet sekund na suverénního Johannese Bö. To vás taky těší?

Určitě, tohle je pro mě teď nová informace, ale těší mě to maximálně. Běžecký čas do patnáctky, to je prostě ta špička. Po stíhačce, kde to běžecky ani střelecky nebylo ono, jsem se dostal zpátky do nějakého svého stavu a je vidět, že jsem na olympiádu dobře připravený. A v tuhle chvíli jsem spokojený.

S čím půjdete do závodu s hromadným stratem, když jste si dokázal, že můžete bojovat s těmi nejlepšími?

Budu bojovat od začátku a uvidíme, co mi to přinese. Určitě budu muset trochu zrychlit, trochu víc riskovat, protože dneska jsem si ty rány hlídal a bylo to trošku delší. Ale bylo to záměrně, protože tady je ta trestná minuta hrozně moc. V masáku se bude střílet rychleji, bude se víc riskovat. Jen si přeju, aby byly stejné podmínky jako dneska a aby si s tím vítr nezahrával.