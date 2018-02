Dva fauly, žádná přesilovka. 'Rozhodčí se mi přišel omluvit,' řekl po čtvrtfinále kapitán Erat

Ve třetí části za nerozhodného stavu 2:2 přišlo v 55. minutě podražení Erata, ale Kanaďan Olivier Gouin ani Švéd Linus Öhlund nezapískali. A stejné to bylo o pár chvil později v případě zákroku na Lukáše Radila. Podražení znovu přešli. Naopak těsně před koncem vyloučili Vojtěcha Mozíka a Čechům hrozilo, že zápas ztratí.

V oslabení ale odolali i v úvodu prodloužení a rozhodli v nájezdech. „Po zápase za mnou (rozhodčí) přišel a omluvil se mi. Ale kdyby nám dali góla, tak už je to pozdě,“ podotkl Erat. „Na tomhle turnaji je velká nevyrovnanost rozhodčích. Každý zápas je něco jiného a tohle by se ve čtvrtfinále nemělo stát,“ řekl Erat.

„Byl jsem naštvaný, že jsme po takových situacích šli do oslabení my. Ještě bylo půlené do prodloužení, dneska jsme to přežili, byli jsme dobře připravení,“ dodal v rozhovoru pro Radiožurnál trenér Josef Jandač.

Před nájezdy se účastník čtvrté olympiády Erat nestresoval. „Protože vím, že tam máme Francíka,“ jmenoval brankáře Pavla Francouze. „Ten nás podržel. Nám stačilo dát góla, dali jsme ho a jsem hrozně rád, že jsme postoupili,“ radoval se Erat.

Křídlo první lajny upozornilo, že brankář Francouz měl v duelu s USA těžkou pozici. Důvodem bylo, že na něj šlo málo střel. „Tři čtyři minuty na něj nešla žádná a najednou nějaká vyšla. Předtím, když jsme hráli s Kanadou nebo s kýmkoli, tak byly střely, ale teď to bylo těžké. Celý zápas, celý turnaj chytá neskutečně,“ řekl Erat.

Jako kapitán ocenil, že mužstvo má snahu uspět. „Každý chce pracovat a má touhu něčeho dosáhnout, a to je hrozně důležité,“ řekl bronzový medalista z Turína 2006.

Češi v korejském olympijském turnaji zatím zvládají vyrovnané zápasy. Dvakrát o výhře rozhodli až v nájezdech. „Od začátku jsme sem nejeli vyhrávat osm devět nula. Přijeli jsme vyhrávat zápasy a zatím se nám to daří,“ uvedl Erat.