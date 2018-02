Erbanová po sedmém místě na kilometru: Je neuvěřitelné, co ženské rychlobruslení za poslední rok předvádí

Karolína Erbanová obsadila v olympijském závodu na 1 000 metrů sedmé místo. Z vítězství se v nejrychlejším závodě historie olympijských her radovala Jorien Ter Morsová. „Ty časy jsou prostě neuvěřitelné, člověk jede pod 1:15 a je rád, že zajede do desátého místa," řekla česká rychlobruslařka Radiožurnálu. Pchjongčchang 16:54 14. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Erbanové v olympijském závodě na 1 000 metrů. | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Máte za sebou první olympijský závod v Pchjongčchangu. Jak jste spokojená s časem a s umístěním?

V tomhle obsazení a s tím, když se podívám, co jsem na kilometru letos předváděla, tak musím být jen spokojená, protože těch víceméně 800 metrů se povedlo podle plánu. V životě jsem rychleji nerozběhla z velké zatáčky a první kolo jsem do Takagiové šla i v té malé. Ve druhém kole na střídačce, tam už mi to přestalo trošičku jít. Takže tak to dopadlo. Ale víceméně ten začátek, s tím jsem tam šla, tady se člověk nemůže na nic šetřit. Prostě jsem to rozjela, snažila jsem se s ní držet a takhle to dopadlo.

Pomohlo to, že jste jela právě s Takagivou, která tady vybojovala už stříbro na 1 500 metrech a bylo jasné, že bude i na tisícovce bojovat o přední příčky?

Já jsem si myslela, že rozběhneme trochu pomaleji. Ona totiž dřív rozbíhala pomaleji, takže já jsem tam šla s vidinou, že se schovám na střídačce a potom prostě projedu na maximum tu malou zatáčku a udělam si tak náskok do druhého kola. Ona se ale naučila rozbíhat, takže ten plán úplně nevyšel. Ale soupeřka to byla výborná. Jela na medaili, takže člověk před sebou vidí, jak ta medaile ujíždí. (smích)

Byl to nejrychlejší závod v historii olympijských her. Jorien ter Morsová předvedla něco neskutečného. Jak jste si ten závod užila? Dal se vůbec užít?

To asi úplně ne, protože už je to moje třetí olympiáda a měla jsem nějaké cíle. Minulý rok na mistrovství světa jsem tady byla pátá, ale co to ženské bruslení předvádí za poslední rok, je úplně neuvěřitelné. Nedávno jsem viděla záznam z Vancouveru, s čím tam holky vyhrávaly medaile. To jsou časy za 1:16, s tím dneska člověk jede sotva v béčku. Strašně se zvedla Asie, přichází tam Rakušanka, Norka. Ty časy jsou prostě neuvěřitelné, člověk jede pod 1:15 a je rád, že zajede do desátého místa.

Co vám tenhle závod ukázal směrem k vaší hlavní trati, kterou je pětistovka?

Já jsem tady neměla nějaká přehnaná očekávání, protože vím, z čeho přecházím tuhle sezonu. Člověk se kouká na to, co letos jezdil. Šla jsem do toho s tím, že jsem chtěla odjet kvalitní kilometr. Je to můj nejlepší kilometr v téhle sezoně, takže se to povedlo. Chtěla jsem na ledě nechat určitou nervozitu a na pětistovku prostě nastupovat trochu jinak.

Co říkáte nadvládě nizozemských rychlobruslařů? Zatím tu nezískal zlato nikdo jiný než Nizozemci.

Nevím, je to asi nějaké jejich tajemství, protože když si vzpomenu na Soči, tak svět čelil úplně stejnému problému. Já jsem teď sice v trochu jiném postavení, protože s nimi jsem většinou v týmu, s Jorien občas jezdím na ledě. Ale pro bruslení jako takové si myslím, že to úplně dobré není, protože olympiáda je sledovaná úplně nejvíc a teď tam všichni vidí jen tu oranžovou. Oni to umějí v ten moment prodat, celé Nizozemsko je žene dopředu, protože nemají žádné jiné zimní olympijské sporty. To jejich nasazení v bruslení je prostě neuvěřitelné. Oni si počkají na tu chvíli a prodají to.

Chvíle českého rychlobruslení přijde v pětikilometrové a pětisetmetrové trati?

To je pěkně řečeno. Doufejme, že jo.