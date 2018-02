Trenér Samkové o triumfu Ledecké: Žil jsem v domnění, že to nejde propojit. Hluboce jsem se mýlil

Nejenže Ester Ledecká dokázala na letošních zimních olympijských hrách získat dvě zlaté medaile, jí se to povedlo ve dvou odlišných disciplínách. Trenér Evy Samkové Jakub Flejšar hodnotí úspěch dvaadvacetileté sportovkyně s obdivem. „Je to asi kvůli její vytrvalosti v tréninku a chuti trénovat a makat na sobě,“ myslí si. Rozhovor Pchjongčchang 20:22 25. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká se svým snowboardem, do historie vstoupila tím, že před týdnem zvítězila i na lyžích | Foto: Issei Kato | Zdroj: Reuters

Ester Ledecká si z olympijských her v Pchjongčchangu odvezla dvě nejcennější medaile. K té ze super-G přidala v sobotu zlato z paralelního obřího slalomu na snowboardu.

Jak se to Ester Ledecké z vašeho pohledu podařilo? S přehledem, suverénně, nebo to bylo napínavé? Jak jste to prožíval?

Asi s přehledem. Všichni jsme to tak trochu čekali. K chybě ale přeci jenom může dojít vždycky. Já bych jenom na začátek předestřel, že nejsem slalomový trenér, ale snowboardcrossový. To jsou dvě odlišné disciplíny, takže vše, co budu říkat, bude lehce z pozice laika.

Právě i to je docela zajímavý aspekt - že jde o dvě trochu odlišné disciplíny. Díky jakým kvalitám měla podle vás Ester navrch, když se dala do dvou odlišných disciplín?

Já si myslím, že je to asi kvůli její vytrvalosti v tréninku a chuti trénovat a makat na sobě. Také cílevědomosti, když je ochotná tohle podstoupit a pracovat na sobě.

Přitom tady bylo nejen střídání lyží a snowboardu, ale i určitý psychický tlak. Soudě podle očekávání, které tu před závodem bylo, jak se to na ní mohlo podepsat?

Já si myslím, že právě díky zlatu z lyží, které nikdo nečekal, na ni vlastně žádný tlak kladen nebyl. Bavil jsem se s jejím lyžařským trenérem (Tomášem) Bankem, který ji tipoval do nejlepší patnáctky.

Takže tady to úžasné překvapení, které je mnohem větší, než v uvozovkách 'snowboardová jistota', jí strašně pomohlo a měla splněno už před závodem. Nervozita mohla být o dost menší a šlo jen o to, jestli své kvality potvrdí. Nemyslím si, že ten tlak byl enormní. Příští olympiádu bude pod tlakem, a to v obou disciplínách. To jí nezávidím.

Zlatá bilance Ester Ledecké je unikátní a bezprecedentní. Dá se to nějak opravdovým laikům vysvětlit? Jak moc odlišné je lyžařské super-G a paralelní obří slalom na snowboardu?

Já jsem nad tím přemýšlel. Vždycky jsem žil v domnění, že to nejde propojit, že se musí specializovat na jednu disciplínu. Hluboce jsem se mýlil, protože když se na to člověk podívá, tak slalom je jedna ze snowboardových disciplín, ve které se nejezdí bokem.

Sice má nohy za sebou, ale jede čelem dolů, což je hodně podobné lyžím. Na lyžích jedete po dvou hranách, na snowboardu jednu, čímž získává hrozně velký cit pro jízdu na hraně a sebedůvěru. Proto na těch lyžích zvládne cokoliv.

Ve finále to pak hraje velkou roli, a když jsem se nad tím zamýšlel a analyzoval si to, došel jsem k tomu, že jsem se opravdu mýlil. Paralelní slalom na snowboardu tak může být výborným tréninkem na lyže.

Takže ty dvě disciplíny se u sportovce můžou navzájem doplňovat a jedna druhou obohatit?

Jak vidno, tak to tak je. Asi určitě můžou. Jsem zvědavý, jestli to do tréninku začnou zapojovat i další. Samozřejmě to bude těžké. Četl jsem takový hezký komentář: „Děti, dejte své dítě na snowboard a možná vyhraje olympiádu na lyžích.“

Jde to doplňovat a asi to funguje. Jde samozřejmě o zvolení správné snowboardové disciplíny. Se snowboardcrossem by to asi propojit nešlo. Tam se stojí bokem a všechny věci se musí dělat bokem. Někdy až extrémně, jako start bokem...

Možná to budou nové tréninkové metody, které objevila Ester Ledecká. Co bude tento olympijský milník pro její další kariéru znamenat?

Bude to pro ni samozřejmě nakopnutí, velký tlak nebo příchod sponzorů. To všechno se podepíše. Já bych spíše chtěl, aby to více znamenalo pro český sport a pro uvědomění si toho, že něco chybí a že je špatně nastavený systém výchovy.

Všimněte si, že vyhrává Ester, která je odmala podporovaná rodičema, kteří si šli společně s ní za svým cílem. Dále ve snowboardcrossu vyhrává Evka (Eva Samková, pozn. red.), kterou jsme objevili více méně na sjezdovce, věnovali jsme se jí a věnovali jí i svoje vlastní finanční prostředky.

Vyhrává plno dalších sportovců - třeba Šárku Strachovou drtil otec. Je to všechno o individualitách, které se kousnou, ale systém je špatně. Doufám, že tenhle výsledek Ester na to ukáže a že se politici a funkcionáři zamyslí, jestli je skutečně všechno v pořádku.