'Největší lyžařská senzace v historii olympiád.' Výhra Ledecké ovládla přední strany světových médií

Šokující vítězství Ester Ledecké v olympijském superobřím slalomu ovládlo nejen česká média, ale plní i přední místa ve světových denících a na zpravodajských webech. Věnují se mu nejen média v zemích zaslíbených alpskému lyžování, ale i tam, kde se příliš lyžařů nezrodilo. Pchjongčchang/Praha 17:05 17. února 2018

Nečekaný úspěch Ledecké rozebírá velká část nejsledovanějších médií v zemích, které měly v závodě své lyžařky, jimž se před startem dávala mnohem větší šance na úspěch než Ledecké. Rakouské deníky většinou zdůrazňují, že o jedinou setinu porazila Annu Veithovou, kterou již komentátoři televize ÖRF označovali za vítězku závodu, než dojela do cíle 22letá Češka. Deník Salzburger Nachrichten její triumf označil za největší lyžařskou senzaci v historii olympiád.

Ledecké se věnuje rovněž značná část německých médií. „Ale pak přišla Ester Ledecká,“ vystihl web deníku Der Spiegel v titulku svého článku fakt, že po dojezdu všech velkých favoritek nastoupila Češka s číslem 26 a zamíchala pořadím v čele výsledkové listiny, které měla většina odborníků již za neměnné. Die Welt v titulku zdůraznil její nevídanou všestrannost a napsal, že „snowboardistka šokovala lyžařskou elitu“.

Italský deník La Stampa přiznal, že Ledecká, která označuje za svůj hlavní sport snowboarding, „zesměšnila lyžařky“ včetně všech Italek na startu. List uvedl svůj článek větou „Zrodila se hvězda“.

Senzace na druhou

Slovinský web 24ur.com píše o vítězství Ledecké pod titulkem „Senzace na druhou. Ne, na třetí!“

V amerických médiích se české lyžařce dostalo přinejmenším stejné pozornosti jako tamní legendě Lindsey Vonnové, kterou Ledecká rovněž nečekaně pokořila.

Deník The New York Times upozorňuje, že Ledecká se chtěla zapsat do historie jako sportovkyně závodící ve dvou různých odvětvích a místo toho má šanci v obou rovnou vyhrát.

Stejně jako hned několik dalších amerických listů uvedl deník článek popisem Češky nevěřícně stojící v cíli závodu, která zprvu považovala svůj triumf za chybu na výsledkové tabuli.

„Ester Ledecká stála pod kopcem, soustředěně se dívala na výsledkovou tabuli, zatímco její trenéři, tým, rodina - sakra, úplně všichni - propukli v extatický jásot. Ledecká nechápala, proč,“ popsal sekundy po dojezdu list USA Today.

Její triumf probírají i média v zemích, kde nepatří alpské lyžování ke sledovaným sportům. Britský list The Guardian zdůraznil, že Ledecká dosud nikdy nestála v lyžařském závodu se světovou konkurencí na stupních vítězů.

Češka se dostala i na stránky deníku Irish Times, jehož redaktor napsal, že až dosud se považovala za lepší snowboardistku než lyžařku. O šokujícím vítězství píšou například i listy The Australian či New Zealand Herald.