Ester Ledecká šokovala lyžařský svět. 'Chtěla bych mít její talent,' říká legendární Vonnová

Ester Ledecká v sobotu šokovala na olympijských hrách v Koreji vítězstvím v superobřím slalomu. Česká reprezentantka, která zatím zářila na snowboardu, vyhrála o jednu setinu sekundy před obhájkyní zlata ze Soči Rakušankou Annou Veithovou. Světové agentury to označily za jedno z největších překvapení historie olympijských her. Sázkové kanceláře na vítězství Ledecké vypisovaly kurz 100:1. Pchjongčchang 14:01 17. února 2018

„To snad není možné! Když jsem projela cílem a viděla to, říkala jsem si, že to musí být nějaká chyba. Změní ten čas ještě? Nebo jsem minula branku?" líčila s úžasem Ledecká, která dlouho jen nevěřícně zírala na výsledkovou tabuli.

Experti připomněli, že si pro triumf dojela na "second hand" lyžích, na nichž do loňska jezdila americká hvězda Mikaela Shiffrinová. Jelikož až dosud Ledecká nezajela velký výsledek, nedostávala od Atomicu ty nejlepší páry. To se teď určitě změní.

Dvaadvacetiletá závodnice se postarala o největší úspěch v historii českého sjezdového lyžování. Na olympijských hrách dosud získaly bronzové medaile Olga Charvátová-Křížová ve sjezdu v Sarajevu 1984 a Šárka Strachová ve slalomu ve Vancouveru 2010.

Dcera zpěváka a skladatele Janka Ledeckého předvedla se startovním číslem 26 famózní jízdu v době, kdy Veithová už přijímala gratulace k dalšímu triumfu, mimo jiné od předsedy Mezinárodního olympijského výboru Thomase Bacha.

Ledecká odsunula dvojnásobnou vítězku Světového poháru z nejvyššího stupně, přestože v superobřím slalomu dosud absolvovala jen devět závodů Světového poháru a jejím nejlepším výsledkem bylo 19. místo. Po jejím dojezdu se Veithová jen nevěřícně chytila za hlavu a zlomila se v pase. Televize NBC se omlouvala divákům, že už Rakušanku vyhlásila vítězkou.

Po triumfu se Ledecká dvě hodiny dělila o pocity s novináři. Znovu dostávala otázky, jestli nezačne jezdit už jen na lyžích a snowboardu zanechá. „Nad tím takhle moc nepřemýšlím. Chtěla jsem se dostat na olympiádu v obou sportech, to se mi povedlo a tohle je obrovský bonus. Pokud všechno půjde, jak má, postavím se na start i na snowboardu," řekla vítězka. Finále její dosud nejúspěšnější disciplíny je na programu přesně za týden.

Oba sporty zatím zdárně kombinuje, i když dosud sbírala vítězství jen na prkně. A i to jí prý do super-G pomohlo. „Ze snowboardingu jsem si vzala sebevědomí i rychlost, nebojím se jí," řekla nečekaná vítězka.

Před ní se musela sklonit i jedna z nejlepších sjezdařek všech dob, Američanka Lindsey Vonnová. Jedna z favoritek závodu skončila až šestá a výkon české závodnice ocenila. „Ester je úžasná. Chtěla bych mít její sportovní talent, skákat ze sportu do sportu a všechno vyhrávat. Ale bohužel umím jen lyžovat. A ona mě stejně porazí," kroutila nevěřícně hlavou sjezdařka, která vyhrála 81 závodů Světového poháru, víc než kterákoli jiná lyžařka.

Další komplimenty se vzápětí začaly hrnout z celého světa. „Něco takového lyžařský svět neviděl. Olympijské drama, dramatičtější než všechna díla od Shakespearea, Schillera a Goetheho dohromady," napsal švýcarský list Blick.

„Neskutečné! Tohle je největší senzace v alpském lyžování v historii olympijských her. Ester Ledecká čmajzla Anně Veithové už takřka jisté vítězství. Přitom je to vlastně snowboardistka, kterou experti neřadili mezi favoritky ani trochu," napsal rakouský deník Kronen Zeitung.

Americká média se jen těžko smiřovala s porážkou své favoritky. „Byla to pohádka, ale ne pro Lindsey Vonnovou. Nejlepší sjezdařka všech dob skončila šestá v nádherném závodě, který vyhrála snwoboardistka Ledecká," komentovala výsledky televizní stanice CNN.

Bronzová medailistka z Vancouveru 2010 Šárka Strachová ještě neviděla Ester Ledeckou zajet tak dobře jako při dnešním šokujícím triumfu. Byla překvapená stejně jako všichni ostatní včetně české medailistky ze Sarajeva Olgy Charvátové-Křížové.