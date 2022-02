‚Myslím, že na snowboarďačku dobrý.‘ Ledecká je s pátým místem ze superobřího slalomu spokojená

Tři dny po svém olympijském triumfu na snowboardu se Ester Ledecká v Pekingu postavila na start lyžařského superobřího slalomu. A také v něm bojovala o medaili, i když nakonec skončila pátá se ztrátou 43 setin sekundy na vítěznou Švýcarku Laru Gutovou Behramiovou. Peking 17:15 11. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká | Zdroj: Reuters

Jak jste spokojená se svojí jízdou?

Mě to hrozně bavilo ta jízda, takže to je pozitivní. Myslím, že na snowboarďačku dobrý. Trochu jsem na to měla snowboarďáckej pohled na trať, protože jsem jela některé oblouky asi moc kulatě, ale dělala jsem, co jsem mohla. Jsem spokojená a jsem na sebe pyšná.

Takže už teď krátce po dojezdu dokážete zanalyzovat, kde byly největší chyby?

To asi přesně nedokážu. Je to vždycky největší trápení na videu, protože pak kluci říkají, že kdybych udělala tohle, tak mám medaili. Vždycky tam najdeme tak čtyři vteřiny k dobru. Já jsem jela nejlepší jízdu, jakou jsem v tu chvíli byla schopná a myslím, že dobře.

Na stejné sjezdovce se pojede i sjezd. Jak se vám ta sjezdovka líbí?

Mně se líbí moc. Včera jsme měli možnost si ji dvakrát sjet volně, takže jsem představu měla. Snažila jsem se co nejlépe připravit a analyzovat videa kluků a dělali jsme to dlouho do večera, tak jsem taky trochu unavená, protože to byly dva hektické dny. Doufám, že ty sjezdy budou malinko odpočinkovější. Jsme ráda, že jsem to stihla, závody se nekryly a mohla jsem super-G jet.

Už dokážete srovnat dva areály. Jak se vám líbí tady?

Sjezdovky jsou všude nádherné, i ty areály. Mají tu lepší jídlo, když jsme přišli poprvé na snídani, tak jsme byli rádi, že tu mají tři druhy vajíček a pečivo kromě toastů. Byli jsme z toho úplně vyřízený. Taky je tu dobrá sprcha, protože neteče každých dvacet vteřin vařící voda, tak si můžete trochu pohovět ve sprše. Jinak je to dost podobné, akorát že sdílím byt s klukama, tak snad tolerují všechny ty moje věci okolo umyvadla v koupelně.