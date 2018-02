Olympijský sen, neuvěřitelná jízda, křičeli světoví komentátoři. Poslechněte si reakce po dojezdu Ledecké

Neuvěřitelná jízda, olympijský sen, je první, křičeli nadšeně sportovní komentátoři v angličtině, češtině i němčině. Tohle opravdu nikdo nečekal. Dvaadvacetiletá Ester Ledecká vyhrála superobří slalom mezi lyžařkami. A zaslouženě získala v noci na sobotu zlatou medaili. Poslechněte si reakce komentátorů po dojezdu české závodnice. Doporučujeme Pchjongčchang 10:12 17. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít První úsměv rozjasnil tvář olympijské šampionky v super G Ester Ledecká až dobrých 20 sekund po dojezdu. Do té doby nevěřila časomíře | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

Neuvěřitelná jízda

„Neuvěřitelná jízda!“ komentoval sportovní redaktor americké televize NBC výkon Ester Ledecké.

„Tohle je světová šampionka ve snowboardu – drží se po posledním skoku a dojíždí, 0,01 sekundy na Veithovou. Když dojela, nemohla tomu ani uvěřit. Byla v šoku,“ popisoval ze záznamu poslední vteřiny sjezdu další komentátor NBC.

„Je první sportovkyní, která na mistrovstvích světa závodí na snowboardu i ve sjezdovém lyžování. Ve sjezdovém lyžování se v Pchjongčchangu představila poprvé na olympiádě,“ dodal.

Olympijský sen

„Ne, to není možné, neuvěřitelné. Jsme napnutí, jak bude reagovat. To jsme ještě neviděli, to je olympijská pohádka, to je olympijský sen,“ byli v šoku komentátoři německé mutace stanice Eurosport.

„Jela opravdu skvěle a ještě s takovými chybami. To mi musí někdo vysvětlit,“ dodali po dojezdu Ledecké.

Nikdo nevěří

„Ester Ledecká v cíli, je první!“ nemohl v první chvíli uvěřit sportovní komentátor České televize Petr Vichnar. „To je neuvěřitelné, je o setinu rychlejší než Anna Veithová. Nikdo nevěří,“ doplnil záhy.

„Ester Ledecká má zlatou medaili!“ vykřikl pak najednou se spolukomentátorkou a bývalou českou reprezentantkou v alpském lyžování Lucií Pešánovou.

„Snad si myslí, že je to chyba, ale není to chyba. První místo. To je neuvěřitelné,“ dodala Pešánová.

Vítězství o 0,01

„Je to těsné, už jede do cíle, poslední skok. Nula celá nula jedna. Olympijská šampionka. Nemůžeme tomu uvěřit, nikdo tomu nemůže uvěřit. Je jí 22 let, je z Prahy a jmenuje se Ester Ledecká. Nikdo s ní nepočítal,“ hlásí po dojezdu Ledecké do cíle španělský komentátor.

Snowboardkjører Ester Ledecka skulle bare lage historie ved å delta i en alpintkonkurranse i OL. Men så... #esnOL pic.twitter.com/sgQPo8bwuI — Eurosport Norge (@EurosportNorge) 17. února 2018

STÖRSTA SKRÄLLEN I DEN ALPINA HISTORIEN, LEDECKA LEDER!!! VA HÄNDER?!?!? pic.twitter.com/ae1b2AIWO3 — Eurosport Sverige (@EurosportSE) 17. února 2018

