Bronzová Samková dorazila do Prahy. Vrhnout se po vzoru Ledecké i na lyže neplánuje

Čtyřiadvacetiletá snowboardcrossařka obhajovala zlato ze Soči. V páteční finálové jízdě to ale dlouho vypadalo, že se nedostane ani mezi nejlepší tři. Po kontaktu s pozdější vítězkou Italkou Moioliovou se totiž hned v úvodu propadla na šesté místo. Nakonec v pádu vybojovala bronzovou medaili.

„Byly to těžké závody, vyrovnanější než před čtyřmi roky. Holky v první desítce, co jezdí proti mně, se neustále zlepšují. Některé jsou i vyšší, některé zase silnější,“ popisovala Samková.

Dvojnásobná olympijská medailistka novinářům taky prozradila, jaké jsou její nejbližší plány do budoucna: „Teď se těším, že pojedu domů, pojedu i do olympijského parku do Brna. A pak po sedmi dnech už pojdeme zase na závody.“

Po minulém olympijském úspěchu měla česká závodnice někdy problémy najít motivaci do závodů Světového poháru. To už teď ale podle Samkové nehrozí.

„Je pravda, že jsem po minulé olympiádě měla problém s motivací, ale to bylo spíš tím, že jsme v Soči jezdily po skvělé trati a pak jsme přijely do Veysonnaz, kde to bylo maličké a nebavilo mě to. Ale myslím, že tímhle už jsem si prošla a že ten úspěch je takový kontinuální, už to není další šok. Už jsem si na to, co se děje okolo, zvykla, takže si myslím, že zbylé závody zvládnu. Těším se na ně,“ řekla Samková.

A na otázku, jestli by se po vzoru snowboardové kolegyně Ester Ledecké nevrhla i na lyžařské závody, odpověděla s úsměvem: „Ne, na to jsme moc líná.“