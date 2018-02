Favorité selhali, olympijské zlato ve slalomu získal Švéd Myhrer

Henrik Kristoffersen měl nakročeno ke zlatu. Ve druhém kole olympijského slalomu se vrhnul do trati a stačilo mu udržet náskok z prvního kola. Jeho hlavním konkurent Marcel Hirscher totiž první jízdu nedokončil.

Jenže 23letý Nor nedojel v poslední jízdě ani k prvnímu mezičasu, dostal se do záklonu a zadrhl o jednu z branek. Ještě se pokusil rychle vrátit, ale pak rezignoval a zklamaně sjel do cíle, kde mezitím vypukla švédská radost.

35letý Andre Myhrer zajel obě slalomová kola s čistou hlavou a stal se nejstarším olympijským vítězem alpské disciplíny. Získal tak pro svou zemi už druhou zlatou slalomovou medaili, mezi ženami totiž vyhrála Frida Handsotterová.

Stříbrnou medaili získal díky druhému nejlepšímu času ve druhém kole Švýcar Ramon Zenhauersen, který byl po prvním kole až devátá. K bronzové medaili se posunul dokonce ze 13. místa Rakušan Mario Matt.

Do slalomu nastoupili i čtyři Češi. Ondřej Berndt, Filip Forejtek, Jan Zabystřan ani Adam Kotzmann ale nedokončili ani první kolo.

XXIII. zimní olympijské hry v Pchjongčchangu:

Sjezdové lyžování:

Muži - slalom:

1. Myhrer (Švéd.) 1:38,99 (47,93+51,06), 2. Zenhäusern (Švýc.) -0,34 (48,66+50,67), 3. Michael Matt (Rak.) -0,67 (49,00+50,66), 4. Noël -0,71 (48,58+51,12), 5. Pinturault -0,73 (48,54+51,18), 6. Muffat-Jeandet (všichni Fr.) -0,76 (48,34+51,41), 7. Jakobsen (Švéd.) -0,95 (48,74+51,20), 8. Yule (Švýc.) -1,13 (48,88+51,24), 9. Ryding (Brit.) -1,17 (49,09+51,07), 10. Foss-Solevaag (Nor.) -1,19 (48,53+51,65), ...Berndt, Forejtek, Zabystřan, Kotzmann (všichni ČR) nedokončili 1. kolo.