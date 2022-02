Je mi líto, že tak dobrý kolektiv to nedotáhl k medaili, mrzí trenéra Pešána konec na olympiádě

Jak budete hodnotit poslední zápas na olympiádě v Pekingu?

Hodnotit ho samozřejmě nebudu dobře, protože jsme ho prohráli. K zápasu jsme přistoupili správně, dobře jsme do něj vstoupili, ale nevyšla nám hra v oslabení. V oslabení jsme dostali pak i druhou branku, což byl asi zlom. Kotouče se dnes neodrážely, jak jsme si přáli, možná jsme byli málo připravení, možná jsme tomu šli málo naproti. Třeba i ten první neuznaný gól budiž tomu důkazem, že zápas šel na soupeřovu stranu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reakci trenéra hokejistů Filipa Pešána po vyřazení se Švýcarskem

Po celý turnaj, s výjimkou proti Rusku, jste hořekovali na špatnou produktivitu. Čím to je, že se celou sezonu střelecky nedaří?

Nejsem úplně schopný odpovědět, protože kdybych věděl, že jsme se do šancí nedostávali, tak bychom se mohli bavit, co s tím udělat. Myslím, že jsme dnes byli zbytečně nervózní a každý viděl, že to byl veliký zápas a bohužel pro nás i vyložené šance jsme neproměnili.

Jak moc to bude mít vliv na vaše setrvání ve funkci trenéra?

To nejsem schopný říct teď pár minut po zápase. Má zasednout výkonný výbor, Petr Nedvěd je přítomen a nevím, jak to bude s mojí budoucností dál.

Jak moc jste zklamaný z průběhu turnaje a vašeho konce na něm?

Jsem hrozně moc zklamaný. Tento turnaj byl známkou kolektivu a je mi líto, že takhle dobrý kolektiv to nedotáhl k medaili. Jsem zklamaný moc.

Je něco, co byste udělal jinak, kdybyste mohl?

Zatím ne. Šel jsem do toho zápasu naprosto naplno.