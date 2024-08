Fuksa ponese vlajku na zakončení olympiády. ‚Budu nervóznější, než když jedu závod,‘ popisuje kanoista

Jednatřicetiletý Fuksa v pátek jasně ovládl závod na 1000 metrů a získal první olympijskou medaili v kariéře. Na závěrečném ceremoniálu převezme roli vlajkonoše po judistovi Lukáši Krpálkovi a lukostřelkyni Marii Horáčkové, kteří nesli vlajku na zahájení, jež se konalo převážně na řece Seině a v jejím okolí.

Roli vlajkonoše mu po jeho životním úspěchu nabídl šéf české výpravy Martin Doktor. „Mám radost. Moc rád jsem to přijal. Teď přijmu asi všechno, protože si to chci fakt maximálně užít. Jenom na to budu muset nabrat trošku sil. Slyšel jsem, že tam strávíme pár hodin, takže bude potřeba se na to aspoň trošku vyspat. Dneska (v sobotu) jsem z toho úplně hotovej,“ řekl Fuksa novinářům v Parku šampionů.

S některými dalšími medailisty z různých sportů zde nastoupil na pódiu, aby se pozdravil s fanoušky na Trocadéru.

‚Zlaté povinnosti‘

Už v pátek ho překvapilo, kolik povinností a dalších aktivit zlatá olympijská medaile přináší. „Netušil jsem, že je to tak strašně dlouhé,“ poznamenal. Po závodě, který vyhrál krátce před 14. hodinou, se do pronajatého domu poblíž areálu dostal až kolem šesté.

Strávil tam hodinu a jel na oslavy a setkání s českými fanoušky do Českého domu. „Nezastavil jsem se až do nějaké páté ráno. Zpátky na barák jsem se dostal v pět ráno, pak jsem zkoušel asi hodinku odpovídat na nějaké zprávy. Pak jsem si asi hodinku a čtvrt zdřímnul. Jsem zvyklý vstávat po sedmé a ten biorytmus mě probudil,“ uvedl Fuksa.

Rád by si našel čas, aby se na roli vlajkonoše trochu připravil. „Budu mnohem nervóznější, než když jedu závod,“ svěřil se. Má obavy, aby se mu vlajka nezamotala, ale pořádně vlála a byla všem na očích. „Asi si to budu muset dneska (v sobotu) nebo zítra ráno někde natrénovat,“ plánoval.

Na minulých olympijských hrách v Tokiu byl vlajkonošem při zakončení tehdejší stříbrný medailista v hodu oštěpem Jakub Vadlejch. V roce 2016 v Riu de Janeiro měl tuto poctu kajakář Josef Dostál, jenž se v sobotu postaral o třetí zlato pro českou výpravu v Paříži. Vedle toho čeští sportovci na pařížských hrách zatím získali jen bronz zásluhou družstva kordistů.