'Hlavní je, aby je to bavilo.' Vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička chce podporovat sport mezi dětmi

Bývalý hokejový brankář Milan Hnilička sám opakovaně říká, že na zlatém olympijském turnaji v Naganu byl jako divák. Na dálný východ se vydává tehdejší brankářská trojka české reprezentace i tentokrát. Na hry do jihokorejského Pchjongčchangu míří jako poslanec za hnutí ANO a také nastupující vládní zmocněnec pro sport. Brno 19:13 9. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Milan Hnilička na zahájení Olympijského festivalu v Brně | Foto: Radek Míča | Zdroj: ČOV

Funkce vládního zmocněnce pro sport se poslanec za hnutí ANO Milan Hnilička ujme v březnu. Už teď ale ví, čeho chce dosáhnout. Přitáhnout víc dětí k pohybu.

'Nevím, jestli jsem připravená fyzicky.' Sáblíkovou brzdily před olympiádou zdravotní potíže Číst článek

„Hlavní je, aby je to bavilo. Dnes jsme se dostali do rané specializace, což je velmi špatné. Řada zemí od toho ustupuje, nebo již ustoupilo, ale my je pořád drtíme už od malého věku,“ myslí Hnilička na změnu.

Ze své nové pozice chce bývalý hokejový brankář iniciovat stavbu nových sportovišť pro děti a veřejnost. Nalákat děti k pohybu plánuje také přímo ve školách, ve kterých by podle něj měli pomáhat profesionální trenéři.

„Doba se změnila. Pokud chceme, aby naše děti vedli a trénovali zodpovědní profesionálové, kteří budou vědět, jak s nimi pracovat, tak tím směrem musíme jít. Tam já vidím tu cestu, kterou bychom se měli vydat.“

Nabízí se tedy otázka, jak chce Hnilička na své plány získat peníze. Řešení podle něj existuje.

„Když se nám podaří zprůhlednit ty penězotoky, to pro nás bude stěžejní. To, co je dnes pouštěno do kultury a jak je kultura saturována, tak já si myslím, že sport by měl být na minimálně stejné úrovni,“ řekl Milan Hnilička při zahájení Olympijského festivalu v Brně.

Další poznatky o stavu českého sportu už bude sbírat přímo v dějišti 23. zimních olympijských her.

Fotogalerie (5)