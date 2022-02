Dánky jsou nevyzpytatelné, byl to den blbec, zhodnotila olympijská debutantka Švejdová

České hokejistky prohrály na olympijských hrách 2:3 s Dánskem a v Pekingu poprvé ztratily body. Premiéru na turnaji si za národní tým odbyla brankářka Viktorie Švejdová. Zápas ale nedochytala, po třetím inkasovaném gólu byla vystřídána. V Číně s českou reprezentantkou mluvil reportér Mikuláš Jáša. Peking 16:05 7. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká brankářka Viktorie Švejdová | Foto: DAVID W CERNY | Zdroj: Reuters

Premiéra na olympijských hrách vám osobně asi trochu zhořkla?

Není to asi tak, jak jsem si představovala. Ale bohužel, tak to je, teď už s tím nic neudělám. Musíme odejít ze zimáku se vztyčenou hlavou, necháme to za sebou a snad bude líp.

Brankářku Viktorii Švejdovou vyzpovídal reportér Mikuláš Jáša

Dva góly jste inkasovaly po obrovských chybách. Budete o tom se spoluhráčkami mluvit?

Holky se mi omluvily v šatně hned potom, jak se to stalo. Byl to den blbec. První gól beru na sebe, to bylo hodně z nervozity, byla jsem taková nerozkoukaná. Dánky jsou nevyzpytatelné, máme s nimi často těsné zápasy.

Nemohl vám uškodit den volna, který byl před zápasem?

Neuškodil, nebo aspoň mně pomohl. Vlezly jsme na led, ale už od první vteřiny fanoušci mohli vidět, že dneska to nebyl náš den. Od začátku se nic nedařilo.

Jak teď co nejrychleji vytěsnit porážku z hlavy a připravit se na Japonsko?

S holkama to v šatně probereme, my mluvíme dost, takže to nebude problém. Pak s trenéry, podíváme se na video. Hlavní ale je, abychom to nechaly za sebou.

Já to proberu s trenérem gólmanů, který je super, ale nemyslím si, že by ty góly byly velké minely, za které by se člověk styděl. Byly to kolektivní chyby, mrzí nás, ale teď už s tím nic neuděláme.