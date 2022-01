‚Vytvářejí si svůj vlastní mikrosvět.‘ Trenér Pacina popisuje složitou přípravu hokejistek na olympiádu

Bude to historicky první účast ženské reprezentace na olympijských hrách. Ještě ale není přesně jasné, v jakém složení to pro kádr hokejistek bude. I když je nominace oznámená, nevyhnula se českému týmu koronavirová nákaza a s tím spojené komplikace. Praha 10:47 28. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér ženské hokejové reprezentace Tomáš Pacina | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

„Natálie Mlýnková je z hlavního kádru momentálně jediná pozitivní a nebude s námi moct ve čtvrtek odcestovat. Nastoupila do pětidenní karantény,“ řekl pro Radiožurnál trenér českých hokejistek Tomáš Pacina o hlavním problému v jeho kádru.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž o nepříznivé situaci českých hokejistek před olympiádou

K dispozici má reprezentace i náhradnice, které by mohly v Pekingu s týmem trénovat, ale byly by jen takovou zálohou mimo olympijskou vesnici.

„Také mezi našimi náhradnicemi se našel jeden pozitivní test a další dvě holky mají podezření, že budou pozitivní taky. Nikdo z těch náhradnic s námi nebude moct ve čtvrtek odcestovat,“ řekl hlavní kouč před odletem.

Jeho obavy se nakonec naplnily, ale trenér podle vlastních slov doufá, že by ještě část turnaje mohly stihnout.

„To je ta nejlepší situace, že by se tam dostaly třeba po prvním nebo druhém zápase. Doufáme, že ty náhradnice ani nebudeme potřebovat,“ vysvětluje český trenér.

Na rozdíl od mužské reprezentace začínají ženy turnaj dřív - den před oficiálním začátkem her. Ve skupině je čekají čtyři zápasy.

Zpátky v tréninku! Před zítřejším odletem do Pekingu si lvice poprvé zamakaly v @o2arenapraha !#narodnitymzen pic.twitter.com/fo6hBnT5Ry — Národní tým žen (@narodnitymzen) January 26, 2022

Vlastní olympiáda

Hodí se mu i to, na čem se v současné světové situaci domluvil s hráčkami poté, co se v olympijské kvalifikaci v Chomutově dostaly na hry do Číny.

Na olympiádě chceme udělat super výsledek, těší se kapitánka ženských hokejistek Mills Číst článek

„Nemůžeme kontrolovat věci, co se dějou ve světě, ale určitě můžeme kontrolovat, jak na to reagujeme. Tenkrát jsme nevěděli, jak důležité to bude. Myslím, že holky to zatím zvládají fantasticky a jak už Alena říkala, vytvořily si malé skupinky,“ pokračoval.

„V těch skupinkách mezi sebou komunikují a vytvářejí si svůj vlastní mikrosvět. Svou vlastní olympiádu, která se hraje uvnitř v jejich srdcích a duších.“

Proti domácím Číňankám nastoupí národní tým už 3. února. Ve skupině se Češky při své premiérové účasti na olympijských hrách utkají ještě se Švédskem, Dánskem a Japonskem. Do play-off postoupí tři z pěti týmů ve skupině.