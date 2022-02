Bez hráčů z NHL máme daleko větší šanci, věří před startem olympijského hokejového turnaje Jágr

Krátce po druhé hodině odpoledne vstoupí čeští hokejisté do olympijského turnaje v Pekingu zápasem proti Dánsku. Turnaje na zimních hrách se už podruhé za sebou neúčastní hráči ze zámořské NHL a mrzí to i jednoho z nejslavnějších českých sportovců Jaromíra Jágra. Ale pro Čechy v tom vidí výhodu. „Máme teď mnohem větší šanci,“ myslí si olympijský vítěz z Nagana. Kladno 11:36 9. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaromír Jágr | Foto: Stringer | Zdroj: Reuters

Co se týče skupiny B, ve které se Češi utkají postupně s Dánskem, Švýcarskem a Ruskem, nemusí jít o tak zásadní prvek.

Celý rozhovor s Jaromírem Jágrem před olympijským turnajem si poslechněte zde

Síla kádru složeného z hráčů z NHL, kde tuzemský hokej poslední roky spíš ztrácí pozice a důležitost jeho vyslanců klesá, by se zřejmě projevila až v klíčových vyřazovacích soubojích s hokejovými velmocemi.

V první stovce bodování zámořské soutěže jsou pouze tři čeští legionáři Pastrňák, Hertl a Palát a i Jaromíru Jágrovi je jasné, že by národní tým v zápasech s Kanadou, USA, Švédskem nebo Ruskem byl při účasti nejlepších velkým outsiderem.

Neúčasti McDavida, Ovečkina, Matthewse a dalších ale Jágr lituje: „Pro nás diváky je to škoda. Chtěl bych vidět nejlepší Kanaďany, Američany i Rusy a Švédy.“

Jaromír Jágr reprezentoval Česko na pěti zimních olympiádách, ze kterých si odvezl dvě medaile. Hned na té první v Naganu vybojovali Češi slavné zlato a o osm let později v Turíně bronz.

Při každé své olympijské účasti se Jágr potkával se spoluhráči i soupeři z NHL, protože od Nagana po Soči zámořská soutěž posílala na hry svoje hráče.

‚ Jediné měřítko je olympiáda ‘

V současnosti mají hokejoví fanoušci naději na zápolení hvězdných reprezentací pouze za předpokladu, že se znovu uskuteční Světový pohár. Ani ten podle Jágra kvalit olympijských turnajů s hráči z NHL nedosahoval.

„Je to nejlepší soutěž, co může být. Hráči jsou v půlce sezony v nejlepší formě. Ne každý se dokáže přizpůsobit Světovému poháru, když má dlouhou sezonu play-off, aby byl v top formě. Buď se připraví dobře a odnese to sezona v NHL, což by málokdo riskoval. A nejde, aby hráč trénoval celý rok,“ vysvětlil hráč extraligového Kladna.

„Olympiáda je podle mě jediné měřítko, kdy proti sobě nastoupí ti nejlepší v top formě,“ dodal.

Začínající hokejové klání v Pekingu má také své specifikum dané čím jiným než koronavirem.

I přípravný kemp české reprezentace značně narušily opakované výpadky hráčů způsobené pozitivními testy, vždyť ani se začátkem olympiády není kádr trenéra Pešána kompletní a čeká se na přílet uzdraveného útočníka Michaela Špačka.

Mimořádně přísná opatření v Pekingu, spojená s obrannou proti šíření nákazy, podle Jágra naruší regulérnost olympijského turnaje.