Bláznivý zápas, soupeře do osmifinále si nemůžeme vybírat, říká Červenka po vítězství nad Rusy

Čeští hokejisté na olympijském turnaji v Pekingu porazili Rusko 6:5 v prodloužení. I tak ale národní tým postoupil do osmifinále až ze třetího místa základní skupiny. Výhru nad Ruskem popsal kapitán národního týmu Roman Červenka v rozhovoru pro Radiožurnál. Peking 18:33 12. února 2022

Jak budete nakonec hodnotit duel, ve kterém padlo 11 branek?

Byl to bláznivý zápas. Ztratili jsme vedení o dva góly, Rusové šli potom dokonce do vedení. Naštěstí jsme se rychlou brankou vrátili do hry. Nakonec bereme dva body z prodloužení.

Může to ukázat sílu českého týmu, že se nesloží, ani když přijde o dvougólový náskok a soupeř otočí výsledek?

Věřím, že jo. Aspoň jsme dali nějaké góly, dozadu to ale určitě nebylo ono, byly tam chyby. Pomohli jsme si dnes přesilovkami, což bylo důležité. Díky tomu máme aspoň ty dva body.

Nepamatuju si, že by národní tým dal někdy čtyři góly v přesilových hrách. Pamatujete to vy? Jak to může zahýbat se sebevědomím?

Taky si teď nevzpomenu. V prvních dvou zápasech nám přesilovky moc nešly, takže z tohohle pohledu je pro naše sebevědomí určitě dobré, že jsme nějaké proměnili, když se blíží důležité zápasy.

Čeká vás osmifinále z horšího nasazení, protože Dánové porazili Švýcary. Znamená to něco po tomhle výkonu?

Nevím, nad tímhle nemůžeme přemýšlet. Soustředili jsme se na sebe, na naše zápasy, na naše výkony. Máme to za sebou a kdo tam vyjde, tak tam vyjde. Pokud chceme jít daleko, nemůžeme si vybírat.

Olympijské hry - muži (PLATNÉ K 12. 2. 2022) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. Tým ROV 3 2 0 1 0 8:6 7 2. Dánsko 3 2 0 0 1 7:6 6 3. Česko 3 0 2 0 1 9:8 4 4. Švýcarsko 3 0 0 1 2 4:8 1