Frolík je jedním ze čtyř reprezentantů ze švýcarské ligy, angažmá si vybral i kvůli šanci na olympiádu

„Furt tam máme pět šest dní na to, abychom se dali do kupy a trochu potrénovali. Doufejme, že s aklimatizací a časovým posunem nebudou žádné problémy. Co jsem slyšel, tak ta cesta bude docela dlouhá, pokud teda odletíme,“ směje se útočník Laussanne Michael Frolík.

Sám už má za sebou jednu olympijskou zkušenost - ze Soči v roce 2014, kdy na turnaj mohli hokejisti z NHL, a to se právě Frolíka týkalo. Jenomže teď připouští, že současné evropské angažmá může právě s olympiádou souviset.

„Rozhodoval jsem se už před začátkem sezony. Ne že by to byl nějaký hlavní důvod, ale měl jsem trochu v hlavě, že je olympiáda a je šance si na ní zahrát. Tím, že jsem rok předtím moc nehrál, tak jsem chtěl především někam, kde budu trochu víc vytěžovaný. Moje role se zvedla a v hlavě jsem měl, že bych mohl mít i šanci na olympiádu,“ vysvětluje, proč si v létě zvolil Laussanne.

Ze švýcarské ligy doplnili reprezentaci celkem čtyři hráči. Kromě Frolíka jsou to Matěj Stránský, Jan Kovář a také Roman Červenka, který je tahounem klubu SC Rapperswil-Jona Lakers.

Na tréninku v Praze se dnes už hlásili i hráči ze švýcarské ligy – Michael Frolík, Roman Červenka, Honza Kovář a Matěj Stránský #zoh2022 #narodnitym #jakolev pic.twitter.com/Kj42P7OZ0X — Hokejový nároďák (@narodnitym) January 30, 2022

„Proti Romanovi jsem měl šanci hrát dvakrát, je vidět, že je tam ve velké pohodě a sedí mu to tam. Na přesilovce to tam jde všechno přes něj, všechno to tam vlastně řídí,“ říká Frolík o spoluhráči z národního týmu Červenkovi.

Šestatřicetiletý hráč bude mimo jiné i jako mistr světa z roku 2010 jedním z nejzkušenějších hráčů národního týmu pro olympijský turnaj. Aktuálně je také nejproduktivnějším hráčem švýcarské ligy.

Hokejová reprezentace odehraje první zápas olympijského turnaje 9. února proti Dánům, pak se utká ještě se Švýcary a také Ruskem.