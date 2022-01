Hokejový obránce Knot nominaci na olympiádu nečekal. Pešánův výběr zatím trénuje v pěti hráčích

Jenom pět hokejistů má zatím v Praze k dispozici reprezentační trenér Filip Pešán před olympijskými hrami. Jedním z nich je i obránce ruského Nižněkamsku Ronald Knot, s jehož nominací téměř nikdo nepočítal. Vždyť v této sezoně neodehrál za národní tým ani jeden zápas. To, že při televizní tiskové konferenci v nominaci zazní i jeho jméno, samotný hokejista nečekal. Praha 19:54 19. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ronald Knot v dresu české reprezentace na Channel One Cupu | Foto: Elena Kolpakova | Zdroj: Reuters

„Byl jsem překvapený a měl jsem ohromnou radost. Z různých důvodů jsem to opravdu nečekal, o to větší radost jsem měl. Až v průběhu dne jsem si začal uvědomovat, co to všechno znamená,“ říká Ronald Knot, který prožil skvělý přelom roku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si ohlasy obránce Ronalda Knota po tréninku české hokejové reprezentace

V prosinci se mu totiž narodila dcera Olívie a lednová nominace na olympijské hry je skoro až pohádkovým vrcholem příběhu hráče, který ještě před pěti lety hrál jen ve druhé nejvyšší soutěži.

„Nedávno jsem zrovna přemýšlel nad tím, že to není tak dávno, co jsem se Slavií spadl z extraligy a hrál v 1. lize. A o několik let později, po skvělém angažmá v Liberci a působení v KHL, se mi podařilo dostat do výběru na olympiádu. Ten vzestup je raketový, snažím se užívat si to.“

Teď si odchovanec Slavie užívá tréninky pod Filipem Pešánem v hodně netradičním počtu.

‚Národní mužstvo je nejspíš uzavřená kapitola‘. Gulaš reaguje na hokejovou nominaci na olympidáu Číst článek

„Je to zajímavý, protože člověk moc často v pěti lidech opravdu netrénuje. Trénink se tomu samozřejmě musí přizpůsobit, poprvé jsme na ledě byli jen ve třech, to bylo náročné. Je zvláštní říct, že když je nás pět, tak už je to nějak lepší, ale snažíme se s tím vypořádat,“ řekl Knot.

Je to pro nás lepší, než kdybychom neměli žádnou možnost chodit na led. Je to dobré pro naše tělo a věřím, že už se začínáme dobře připravovat směrem k olympiádě,“ myslí si obránce Nižněkamsku.

Ve středu snad čeští hokejisté trénovali v pěti naposledy, ve čtvrtek by se k týmu měli připojit obránci Vojtěch Mozík a Libor Šulák. V dalších dnech pak budou přibývat další hráči a do Pekingu by hokejisté měli odletět 27. ledna.