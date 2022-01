Hokejová reprezentace pro olympiádu se rozšiřuje, doplní ji náhradníci Ščotka, Tomášek a Blümel

Trojici náhradníků, kteří se vydají s hokejovou reprezentací na olympijský turnaj do Pekingu, tvoří obránce Jan Ščotka z finského klubu Jyväskylä a útočníci David Tomášek z Chabarovsku z KHL a Matěj Blümel z extraligových Pardubic. Jejich jména ve středu odtajnil generální manažer Petr Nedvěd. Praha 13:18 26. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští hokejisté slaví gól | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

„Musím to hodnotit velice pozitivně. Kluci měli zájem a s manažery (klubů) to bylo podobné. I když jsou to náhradníci pro ten 'taxi squad', žádný z manažerů do toho nechtěl házet vidle. Všichni to podpořili a hráči to uvítali i za těchto podmínek,“ řekl Nedvěd v rozhovoru s novináři.

O možnosti vzít do Pekingu náhradníky rozhodla mezinárodní federace IIHF teprve v pondělí. Doplnit pětadvacetičlennou nominaci mohl národní tým až šesti jmény, ale rozhodl se po zvážení situace využít pouze polovinu.

„Čím více hráčů na tréninku, tím je to obtížnější. Takhle jsme se zkrátka rozhodli,“ řekl již v úterý Nedvěd a vysvětlil také, proč tým bere do Číny pouze hráče do pole a nikoliv gólmana.

„Nechceme brát brankáře, protože máme tři, kteří budou po covidu. Tam nevidíme nutnost nominovat dalšího gólmana jako čtvrtého.“

Krizová varianta

V případě krizového scénáře by další hráče na tři zbývající místa v „taxi squad“ povolala reprezentace operativně.

„Kdybychom viděli, že se tam situace vymyká normálu a počet nakažených hráčů by byl neudržitelný na to, abychom mohli dál normálně pokračovat v zápasech, o této variantě bychom samozřejmě uvažovali, ale to bychom řešili operativně,“ nastínil Nedvěd.

Náhradníci budou v dějišti her ubytováni mimo olympijskou vesnici a budou oddělení od mužstva, přitom ale budou mít možnost trénovat s týmem.