České hokejistky čeká přímý souboj o vítězství ve skupině. ‚Musíme se vrátit k našim principům,‘ říkají

„Myslím si, že to je nejsilnější soupeř v naší skupině,“ uvědomuje si brankářka českého týmu Viktorie Švejdová.

Do rozhodujícího duelu o pořadí ve slupině Češky nenastoupí v ideálním rozpoložení. Ani ne 22 hodin před utkáním s Japonskem totiž odcházely z ledu se sklopenou hlavou po prohraném zápase s Dánskem.

Je na trenérech jakou zvolí variantu na mobilizaci českého týmu, zda cukr nebo bič. „Ani jedno, ani druhé. Biče už bylo dost a cukru bylo taky dost. Teď jde o to, jestli si hráčky za den dokážou uvědomit, jaký přístup k zápasu musí mít, protože když ho máme dobrý, tak jsme velice dobré mužstvo, dodržujeme principy a dodržujeme naši identitu. Ale když začneme hrát jako nějaké mužstvo z krajského přeboru, tak se těžko hraje,“ uvědomuje si trenér Tomáš Pacina.

Velkou výhodou pro český tým je znalost soupeřek. V poslední době s nimi odehrály několik zápasů a tak je mají dokonale předčtené.

„Od Japonska čekáme rychlý hokej, skoro až takový nehokej. Jsou strašně rychlé, člověk má pocit celý zápas, že hraje v oslabení, protože jsou všude hrozně rychle, rychle napadají, rychle jsou u puku. Jsou malé, mrštné, často padají, takže hodně vyloučení. Je to náročný soupeř, ale myslím si, že to určitě zvládneme. Japonky máme načtené, hrály jsme s nimi hodněkrát. Myslím si, že máme velkou šanci,“ popsala Radiožurnálu Švejdová.

K tomu, aby se šance, o které mluví Viktorie Švejdová, změnila ve skutečnost, ale musí české hráčky precizně dodržovat stanovenou taktiku.

„Bude hodně důležité, abychom se vrátily k našim principům, aby všech pět hráček hrálo pospolu, nahrávat si malé přihrávky víc do střely, protože občas to hrajeme hodně okolo a musíme se víc dostat do střeleckého prostoru. Víme, že Japonky budou hodně bránit, bude tam ne-li pět hráček před bránou plus gólmanka, takže bude hodně důležité vytvořit si šance a dostat se do toho. Musíme vyhrávat malé souboje a to určitě bude rozhodovat v zápase,“ vypočítává Kateřina Mrázová.

Zápas Česko Japonsko, tedy přímý souboj o vítězství ve skupině B, začne ve Wukesong sport centre v 9.40.