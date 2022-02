Věděli jsme, že Čína bude jeden z nejtěžích soupeřů, přiznal trenér českých hokejistek Pacina

Góly českého výběru daly Tereza Radová, Denisa Křížová a Michaela Pejzlová. Branku domácího výběru, v jehož dresu nastoupilo třináct hráček narozených v Kanadě nebo USA, vstřelila Hannah Millerová.

Trenérovi českého výběru Pacinovi ale nepůsobily problémy jen herní schopnosti soupeřek, ale i jména zámořských hráček v čínských dresech.

Jak hodnotíte historicky první vystoupení českých hokejistek na olympijských hrách?

Podle toho, jak jste to teď řekl, to tak vypadalo. Byli jsme hodně nervózní a nemohli jsme se z té nervozity dostat. Čína měla fantasticky organizovaný defenzivní systém, navíc je velice silná v soubojích a bruslení. Dlouho jsme se trápili, než se nám podařilo skórovat. Třetí gól nás uklidnil a za výhru jsme vděční. Čínu jsme vůbec nepodceňovali. Věděli jsme, že bude jedním z nejtěžších soupeřů.

Čínu jste překonávali zejména v rychlosti, to byl ten rozdíl?

Myslím, že rychlostí puku a přihrávek. Bruslařsky jsou na tom stejně jako my. Naše souhra pěti hráček dohromady a pomoc obránkyň nám pomáhaly číst jejich systém, který měli ve středním pásmu. Holky ho zvládly velice dobře.

Co vás napadlo, když jste viděl soupisku soupeře? Některá jména jste vůbec neznal, pak bylo jasné, že Američanky a Kanaďanky byly pro tento turnaj přejmenovány.

Já vám na to ani nemůžu odpovědět, protože bych asi ztratil svoji akreditaci. Odpovím vám, až se v bezpečí vrátím do České republiky.