Horolezec Jaroš si spoustu zimních olympijských sportů vyzkoušel. 'Čtyřbob je jako pračka,' popisuje

Horolezec Radek Jaroš sice tvrdí, že pokud se týká sportu, jen velmi nerad zůstává v roli diváka. Začínající olympijské klání v Jižní Koreji bude však prý v jeho případě výjimkou potvrzující pravidlo. A která ze sportovních rekvizit používaných účastníky zimních her mu asi bude nejvíc povědomá? Praha 22:00 10. února 2018

„Určitě běžky, protože je často používám i na svých expedicích. Martin Koukal, náš jediný mužský mistr světa, je můj velký kamarád,“ řekl Jaroš Radiožurnálu.

Málokdo ale možná ví nebo alespoň tuší, že muž, který vystoupil bez použití umělého kyslíku na všechny osmitisícové vrcholy, na vlastní kůži také vyzkoušel, jaké to je - závodit v biatlonu.

„Zkoušel jsem ho předloni během světového poháru, kde byla taková soutěž pro sportovce z jiných disciplín.“

Obyčejný smrtelník je nejspíš ochoten tvrdit, že horolezec, který se už X-krát pohyboval v extrémních nadmořských výškách, kličkoval mezi zrádnými ledovcovými trhlinami a na laně se houpal nad propastí, jen tak před něčím necouvne.

Omyl. Na skokanském můstku byste Radka Jaroše určitě nepotkali. A už vůbec ne s lyžemi v ruce.

Čtyřbob jako pračka

„Když jsem byl na mamutovi v Harrachově, tak jsem se podíval ze shora dolů a vůbec jsem to nechápal.“

A pak je tu ještě další „zimně-olympijský“ sport, k jehož vyznavačům chová Radek Jaroš obdiv a respekt. Sport, který si jednou sám vyzkoušel, aby pak rezolutně prohlásil: Už nikdy víc.

„Jel jsem ve čtyřbobu. Byla to krásná zkušenost, ale byl to spíše silný zážitek, než aby byl krásný. Po dojezdu jsem měsíc ležel v posteli a nemohl jsem se hnout, takže od té doby říkám, že jestli si to někdo chce vyzkoušet, tak ať se doma zavře do pračky a pustí ji.“

Odvážlivců ochotných poslechnout bude však nejspíš poskrovnu. A tak to jistě na celé čáře vyhrají zážitky spojené se sledováním olympijských soutěží.