Intersex boxerky? Hormony se dají snížit, míní lékař. Sport je víc než testosteron, namítá sociolog

Největší skandál olympijských her vyvolala účast intersex boxerek. Podle kritiků mají v ringu výhodu vyšší hladiny testosteronu. „Sportovní výkon je determinovaný více faktory než jen testosteronem," nesouhlasí v pořadu Pro a proti sociolog genderu a sexuality Zdeněk Sloboda. „Stanovení pravidel, hladiny testosteronu a transparentní testování by situaci zlepšilo," soudí přednosta Kliniky rehabilitace Fakultní nemocnice Ostrava Dalibor Pastucha. Pro a proti Prraha/Paříž 15:46 8. srpna 2024

Nejsou známy úplně všechny detaily, ale podle toho, co se ví, se u obou sportovkyň uvádí, že mají mužské chromozomy XY, aniž se o to samy přičinily. Mají mít právo soutěžit s ženami, které tuto predispozici nemají?

Sloboda: Tento případ ukazuje, že variabilita lidských těl je velká. Máme představu, že jsou muži a ženy a ti se dají nacpat do škatulek, kde splní všechny charakteristiky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak důležitou roli ve sportovním výkonu hraje hladina testosteronu? Diskutují sociolog Zdeněk Sloboda a lékař Dalibor Pastucha.

Ale na samo pohlaví je možné dívat se z různých úhlů pohledu – máme chromozomální, hormonální nebo genitální aspekty. Máme psychické pohlaví a sociální roli, ve které ti lidé vystupují. Takže ta situace není tak jednoduchá, jak si myslíme.



A samozřejmě vrcholový a výkonnostní sport je o tom, že pokud máte nějakou fyzickou výhodu, tak ji využijete. Byla nastavena pravidla, která tyto boxerky splnily, takže s tím nemám žádný problém. A samozřejmě upravovat kategorie retrospektivně je velice nesportovní.



Pastucha: Především se domnívám, že není fér celá ta kauza, která vznikla. Nevíme, jak vysoké ty hladiny jsou, a zdaleka nikdo z nás neví, jaká je příčina. My lékaři vždycky ctíme lékařské tajemství a intimitu pacientů, tak jsem smutný, že k této debatě došlo.



Je mi velice líto jak těch dvou zmíněných hráček, tak i žen, které se na soutěž připravovaly a nevěděly, co mohou očekávat. Sport je velmi exaktní, jsme zvyklí mít ho jasně definovaný. Dochází k měření vzdálenosti, rychlosti.



Sport nepracuje s gendery, ale s pohlavími, a ty jsou také definovány. A vysoká hladina testosteronu samozřejmě poskytuje výhodu.

Sport není a nemůže být fér

Je potřeba na tyto případy nahlížet se zvláštní pozorností právě kvůli tomu, že jde o box? Tedy o sport, ve kterém může dojít ke zranění soupeřky?

Pastucha: Samozřejmě je zde vysoké riziko úrazu. Ale především jde o sport, který je silový, tudíž právě v tomto sportu hraje testosteron zásadní roli.



Oproti tomu Mezinárodní olympijský výbor letos vůbec poprvé umožnil například týmům synchronizovaného plavání, aby ve svých sestavách měly muže, protože v tomto sportu není role genetického vybavení natolik zásadní.



Tendence k otevřenosti Mezinárodního olympijského výboru je patrná, nicméně v takto zásadním sportu poněkud selhala.



Sloboda: Pokud má nějaká sportovní federace pocit, že ultimátní charakteristikou pro výkon je pouze hladina testosteronu, ať nedělá kategorie genderové na mužské a ženské, ale vytvoří více kategorií podle fyzické charakteristiky, kterou předpokládá, že výkon zásadně determinuje. Podobně jako jsou třeba váhová pásma právě třeba v boxu.



Sport je determinovaný spoustou dalších aspektů, jako jsou třeba tréninkové podmínky, finanční podmínky. Ester Ledecká by nevyhrála žádné zlaté medaile, kdyby trénovala v Krkonoších a neměla peníze na kvalitní vybavení.



Sportovní výkon je zároveň determinovaný i psychickou pohodou a aktuálním zdravotním stavem.

Jak by samy sportovkyně přišly k tomu, kdyby je někdo vyloučil z možnosti sportovat s ostatními? Není to diskriminace kvůli tomu, že se špatně narodily?

Pastucha: Pokud kritéria znají předem, tak ví, zda je splní, nebo ne. Vysoká hladina testosteronu je v ženském těle považovaná za odchylku od fyziologie, to znamená za onemocnění či poruchu. A jsou způsoby, jak se ta hladina dá snížit.



Ale, nevíme, co je příčinou jejich vysoké hladiny. Proto nechci spekulovat, zda by bylo, nebo nebylo v jejich případech možné ovlivnění. Nicméně intersex jako takový je možný farmakologicky upravovat tak, aby došlo ke srovnání hormonálních hladin.



Sloboda: Sport není fér a nikdy nebude. Jsou nastavena pravidla, ale dispozice lidí jsou v různé kombinaci. Nehrají roli pouze fyzické dispozice, třeba v boxu je důležitá taktika. Takže do toho vstupuje spousta věcí.



Kdybychom chtěli být stoprocentně fér, tak musíme všechno zohledňovat. Pak bychom museli vytvářet spoustu kategorií podle ekonomických aspektů, podle testosteronu nebo podle výšky.

Jak nastavit hranice mezi tím, které genetické predispozice jsou ještě přijatelné a které už ne? A bylo by řešením nahradit genderové kategorie jinou klasifikací? Dozvíte se v záznamu celého dílu Pro a proti výše.