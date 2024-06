Miculyčová má start na olympiádě jistý, mistryně Evropy ve freestyle BMX finišuje léčbu zranění

Dvojnásobná evropská šampionka z předchozích dvou let a držitelka bronzu z mistrovství světa v roce 2022 se kvalifikovala díky výkonům na světových a kontinentálních šampionátech a také v závěrečné kvalifikaci - v Šanghaji byla šestá.

O start pod pěti kruhy ji tak nepřipravila ani nucená absence na nedávném druhém podniku olympijské kvalifikace v Budapešti kvůli zranění kotníku.

I když v olympijskou účast členka světové špičky věřila, definitiva, na kterou si musela počkat až do dneška, ji potěšila.

„Mám úplně neuvěřitelnou radost. Doufala jsem, že to nakonec klapne, ale teď, když je to oficiálně potvrzené, jsem opravdu nadšená. Těším se moc a jsem zvědavá, jak to tam bude vypadat,“ prohlásila Miculyčová.

Již podle prvotních zpráv bylo zřejmé, že poraněný kotník její účast na olympiádě neohrožuje a neměl by ji limitovat ani v závěrečné přípravě.

„Kotník se hojí dobře, protože jsem v péči těch nejlepších doktorů. Myslím, že už o víkendu se postavím do pedálů. Bude to v pohodě,“ ujistila Miculyčová, vítězka domácí ankety Král cyklistiky za rok 2022.