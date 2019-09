Od rozdělení federace nechyběl český jachting na olympijských hrách. A tradici neporuší ani za rok v Tokiu. Jako první vyjel Česku olympijskou účast Karel Lavický. Na mistrovství světa ve windsurfingové třídě RS:X mu k tomu v Itálii stačila 46. pozice v konečném pořadí. Torbole (Itálie) 16:50 30. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Lavický na olympiádě v Riu v roce 2016. | Foto: Benoit Tessier | Zdroj: Reuters

„Ve finále jsem postoupil na poslední postupová místa, která zajišťovala nominaci České republiky na olympijské hry do Tokia. Je to poslední postupové místo, ale jsem rád, že se to povedlo,“ radoval se o víkendu windsurfař Karel Lavický, který se na mistrovství světa dokázal na postupovou příčku dostat i přes diskvalifikaci v jedné z jízd.

V Tokiu nebude chybět český jachting, na mistrovství světa vybojoval olympijskou účast Lavický

V Tokiu ale nemusí být z českých jachtařů sám. Šanci mají třeba zkušení bratři Viktor a Ondřej Teplý v jednoposádkových třídách Finn, respektive Laser. Nebo i mladé závodnice Sára Tkadlecová s Dominikou Vaďurovou v lodní třídě 49er.

„Ta kvalifikace je podle mě určitě velkým úspěchem. Myslím, že patří Karlovi a jakémukoliv dalšímu závodníkovi, který by se případně kvalifikoval, obrovský dík za jejich snahu,“ říká Jan Kraus, vedoucí Komise vrcholového sportu Českého svazu jachtingu.

Další jachtaři mají možnost dostat se na olympijské hry z kvalifikačních závodů, který se během roku jede jeden v každé třídě. Nejbližší se konají na přelomu listopadu a prosince na Novém Zélandu.

„Je potřeba říct, že kvalifikačních míst je minimum. Dá se říct, že v každé lodní třídě je to pouze jedno místo, takže naši jachtaři budou bojovat o jedno postupové místo. Jejich pozice není jednoduchá,“ vysvětluje Jan Kraus, proč by početnější česká výprava v Tokiu byla malým zázrakem, natož aby se pak některý z českých jachtařů přiblížil úspěchu Lenky Vydry Šmídové, která si v roce 2004 v Aténách dojela pro stříbrnou medaili.

„Věřím, že se tu jedinci, kteří na ty úspěchy navážou, určitě najdou. Z krátkodobého hlediska to zatím nemůžeme jasně jmenovat, ale věřím, že třeba k olympiádě v roce 2024 budeme schopní identifikovat další naděje, které nás do budoucna budou reprezentovat,“ věří Jan Kraus v zářivou budoucnost českého jachtingu.