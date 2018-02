Jandač: Korejce nemá cenu démonizovat, ale nemysleme si, že jim nasypeme nevím kolik gólů

Jandač ví, že k jednodušší cestě k výhře povede vedoucí gól. Nejlépe rychle vstřelený. „Oni mají náturu, že když vedou, tak se semknou nebo ještě více bojují. Pokud prohrávají, tak musí trochu otevřít hru a nesoustředit se jen na obranu nebo čekat na nějaký brejk. Vedení by nám pomohlo,“ uvedl devětačtyřicetiletý kouč.

Bývalý trenér Českých Budějovic, Liberce, Pardubic či Sparty v Koreji před lety působil, v sezoně 1999/2000 vedl mužstvo Seoktop Construction. Vrátil se tak do známého prostředí.

Jandačova korejská mise

„Když sem člověk přijel, tak si to vybavuje. V Korea univerzity, kde jsme se v Soulu připravovali, jsem vedl nějaké tréninkové kempy. Tady jsem taky měl dva kempy u moře,“ uvedl v Kangnungu, kde je hokejové centrum her. „Byla to ale spíš příjemná letní dovolená. Sice jsem byl skoro pořád na ledě, ale večer jsem si vzal auto a jel jsem na pláž k moři. Teď nás tady ale čeká turnaj a důležitý první zápas,“ řekl Jandač.

I nyní čerpá ze znalosti korejské mentality. „Jak už jsem řekl, snažíme se kluky upozorňovat, aby k tomu přistoupili zodpovědně, ale zároveň nechceme démonizovat Korejce, protože je to zkrátka soupeř, kterého musíme porazit. O tom žádná. Cesta k vítězství ale nebude snadná a to víme. A kluci to musí vědět taky,“ podotkl Jandač.

Upozornil také, že nelze automaticky čekat vysokou českou výhru. „Nikdo si nesmí myslet, že je to nějaká Korea, které nasypeme nevím kolik gólů. To určitě ne. Musíme hrát nadoraz a pohlídat si situace, o kterých víme,“ dodal Jandač. Cenné informace Češi získali i od Patrika Martince, který vede nejlepší korejský tým Anyang Halla.