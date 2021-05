Většina Japonců je proti konání olympijských her v Tokiu, ukázal poslední průzkum

Téměř 60 procent Japonců se v posledním průzkumu vyjádřilo pro zrušení olympijských her v Tokiu. Koronavirová epidemie v Japonsku stále není pod kontrolou a v metropoli byl do konce května prodloužen nouzový stav. Mezinárodní olympijský výbor a pořadatelé nadále připravují režim, ve kterém by se mohla olympiáda uskutečnit bezpečně. Premiér Jošihide Suga konání her podporuje, ale poslancům řekl, že nikdy olympiádu nenadřazoval zdraví. Tokio 12:40 10. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Olympijské hry v Tokiu byly odložené na letošní rok | Foto: Athit Perawongmetha | Zdroj: Reuters

Hry v Tokiu by měly začít 23. července. Chystá se na ně přes 10 000 sportovců z celého světa a další početná skupina trenérů, funkcionářů, rozhodčích nebo pracovníků médií.

Z obavy ze šíření nových mutací koronaviru už Japonsko zakázalo příjezd zahraničních fanoušků. O přítomnosti těch domácích se rozhodne v červnu.

Mezitím se objevila petice za zrušení olympijských her, kterou během pěti dní podepsalo více než 300 000 lidí. Deník Jomijuri Šimbun provedl o uplynulém víkendu průzkum, v němž bylo 59 procent respondentů pro zrušení OH a 39 procent pro jejich konání. Další odložení už nebylo v nabídce odpovědí.

V jiném průzkumu společnosti TBS News se 37 procent Japonců vyjádřilo pro zrušení olympiády a dalších 28 procent pro její opětovné odložení, což ale není reálné.

Olympijskými hrami se zabývají i politici. Na zasedání parlamentního výboru se poslanci premiéra Sugy zeptali, zda by se hry uskutečnily, i kdyby pokračoval nárůst počtu případů covidu-19.

„Nikdy jsem neupřednostňoval olympiádu. Mojí prioritou je chránit životy a zdraví japonské populace. Nejdřív musíme zabránit šíření tohoto viru,“ odpověděl předseda vlády. Doplnil, že konečné slovo má Mezinárodní olympijský výbor (MOV) a že testovací závody i za přítomnosti zahraničních sportovců dopadly dobře. Situaci v Japonsku neprospívá, že patří k nejméně proočkovaným z vyspělých zemí.

Kvůli prodloužení nouzového stavu musel prezident MOV Thomas Bach odložit inspekční cestu naplánovanou na polovinu května. Podle informací médií by se měla jeho návštěva uskutečnit v červnu, pokud nouzový stav skončí. „Budeme i nadále sledovat situaci s covidem-19 a jeho návštěvu připravíme, co nejdříve to bude možné,“ uvedli organizátoři.

Jeden z vrcholných představitelů MOV John Coates v sobotu řekl, že si neumí představit jiný scénář než uskutečnění olympiády. Také Český olympijský výbor (ČOV) sportovce ujišťuje, že hry budou. Zveřejňované průzkumy podle ČOV neodrážejí skutečnou náladu v Japonsku.