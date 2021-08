Český olympijský výbor připustil možnost odškodnění nakažených sportovců z leteckého speciálu

Český olympijský výbor (ČOV) je ochoten jednat o možném odškodnění kvůli leteckému speciálu na olympijské hry do Tokia, po kterém měli čtyři sportovci a další dva členové české výpravy pozitivní testy na koronavirus. Na úterní tiskové konferenci to uvedl předseda ČOV Jiří Kejval. Bude ale záležet na tom, zda to umožní podmínky smluv, které olympijský výbor uzavřel se sportovci a sportovními svazy.

