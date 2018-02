Jiří Kejval o budoucnosti olympiád: Pro pořadatelská města mají být co nejvýhodnější

„Ruští sportovci zcela zjevně měli organizovaný systém dopingu,“ tvrdí Kejval, který zastává i funkci předsedy Českého olympijského výboru.

Ruští představitelé podle něj přiznali, že ne vše bylo úplně v pořádku, což se musí vyřešit a potrestat. Druhá věc je otázka individuální zodpovědnosti jednotlivých sportovců. „Fungují základní demokratické principy ve sportu, komise obvinila sportovce, kteří mají možnost odvolání,“ dodává.

Zásadně stojí proti kolektivní vině – v tomto případě byl podle Kejvala vytvořen princip tak, aby nebyla uplatněna. „Nikdo neví, jaká je situace, jsme v časovém presu, je to takové vakuum a každý je trošku zmatený,“ přiznává.

Města a olympiády

Před zahájením olympijských her na místě tradičně jedná MOV, součástí diskuze byla i agenda 2020, jejímž hlavním cílem je zpřístupnit pořadatelství her i dalším zemím i státům – vzhledem k výrazné náročnosti pořadatelství zájem o hry totiž upadá.

MOV jde nyní podle Kejvala cestou trvalé udržitelnosti her, které se neustále zvětšovaly. Dříve při žádosti o pořádání olympijských her zájemci dostali tlustý šanon, kde bylo popsáno, co vše se musí splnit bez ohledu na to, jestli to pro město bylo dobré nebo špatné.

„Teď je situace jiná, už nejsou kandidátská města, ale bilaterální rozhovory – na jedné straně odborníci z MOV, na druhé zástupci měst a států,“ objasňuje s tím, že společně debatují například o tom, jaké bude například využití sportovišť po skončení her.

Na základě toho pak modelují a mapují, do jaké míry je reálné ve městě takovou věc uspořádat, eventuálně jak to lze udělat tak, aby to bylo pro město co nejvýhodnější.