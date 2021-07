VIDEO: Životní úspěch a zlatá medaile. Podívejte se na finálovou jízdu kajakáře Prskavce v Tokiu

V semifinále se dotkl jedné branky, ale i tak Jiří Prskavec jízdu s přehledem vyhrál. Ve finále tak usedl do lodi jako poslední a čekal, jak si povedou jeho soupeři. V cíli mohl zvednout ruce na hlavu a hlasitě si zakřičet, protože v osmadvaceti letech vybojoval olympijské zlato. Tokio 10:33 30. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Pro stříbro si dojel Jakub Grigar ze Slovenska a třetí skončil Němec Hannes Aigner. Osmadvacetiletý český reprezentant vylepšil svůj výsledek z předešlých her v Riu de Janeiru, kde vybojoval bronz.

„Startovat z posledního místa na olympijských hrách byl vždycky můj sen. Zvládnout to a dojet s takovým náskokem první a ještě si tam dovolit jet napřímo, zrychlit to tam, zvládnout to na prvním místě, to je prostě nádhera. Já jsem včera říkal, že můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem, a myslím, že se mi to povedlo,“ řekl Prskavec po zlatém závodě Radiožurnálu.

Prskavec získal v Tokiu pro Česko druhou zlatou medaili po střelci Jiřím Liptákovi a celkově pátý cenný kov.

Takto oslavovali zlatou medaili Jiřího Prskavce fanoušci v pražské Troji:

Jiří Prskavec zajel zlato a Troja mu za to děkuje! pic.twitter.com/kjWI8EMX0J — Radiožurnál (@Radiozurnal1) July 30, 2021