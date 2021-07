Radost je o to větší, že se nám to povedlo oběma, shodují se zlatí olympionici Prskavec s Krpálkem

Vodní slalomář Jiří Prskavec a judista Lukáš Krpálek v pátek pár hodin po sobě získali na olympiádě v Tokiu zlaté medaile. A oba také v exkluzivním rozhovoru s moderátorkou Lucií Výbornou po linkách z Tokia popisují, jak jejich cesta za zlatem v ten den vypadala a jak vzniklo jejich přátelství. HOST LUCIE VÝBORNÉ Tokio / Praha 16:38 31. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Prskavec | Zdroj: Reuters

Seznámili se na olympiádě v Riu de Janeiru. Prskavcovi se tam podařilo vybojovat medaili a druhý den se jel podívat na judistu Lukáše Krpálka. „Pak jsme strávili spolu spoustu času na různých akcích jak na olympiádě, tak v Česku. A tím se zrodilo přátelství,“ vzpomíná vodní slalomář.

Ale zpět do Tokia. Krpálek měl odehrané dva zápasy, a tak mohl sledoval Jiřího Prskavce v titulkách na internetu.

„Bylo zajímavé vidět finále jinak než v televizi. Když jsem četl, že vyhrál zlato, měl jsem radost. Nesmírně mě to nakoplo, abych to dotáhl i já do zlatého cíle,“ přiznává judista.

Prskavec Krpálkovo finále neviděl. Dostal špatnou informaci, a když čekal na dopingu, myslel, že má ještě hodinu času. „Najednou mi pípla esemeska – tak ten Lukáš to dal taky. Těšil jsem se, že budu fandit, a najednou už bylo po všem,“ popisuje kajakář.

Den před finálovým dnem si řekli, že to bude jejich den. „Jsem nesmírně rád, že jsme si to mohli takhle společně vychutnat. Radost je o to větší, že se nám to povedlo oběma,“ dodává Prskavec.

Co všechno oba medailisty kromě sportu spojuje? Co je jejich motivací? A čeho si jeden na druhém cení? Poslechněte si celý rozhovor.

Lukáš Krpálek a Jiří Prskavec! pic.twitter.com/2c9AugBDZh — Michal Šob (@sob_michal) July 30, 2021