První olympiáda bez medaile. ‚Druhý ťuk byl konec nadějí,‘ litoval Prskavec po osmém místě

Vodní slalomář Jiří Prskavec neobhájil olympijské zlato. V závodu kajakářů na kanále ve Vaires-sur-Marne skončil po dotycích dvou branek osmý. V Paříži vyhrál Ital Giovanni de Gennaro, pro kterého to je premiérová olympijská medaile. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport Prskavec přiznal, že nechal na kanále maximum, ale risk mu bohužel nevyšel. Paříž 20:33 1. srpna 2024

Třetí účast na olympijských hrách a poprvé z toho není cenný kov, ale osmé místo. Co vy na to?

Ta trať nebyla úplně těžká a dopředu jsme věděli, že každá chyba bude muset obnášet skvělou jízdu na to, aby se to dalo nějak dojet. Já jsem bohužel dal šťoucha na první brance, která se jede pozpátku.

Zcela upřímně, řekli jsme si s tátou jednou, že by tam mohl vyskakovat ten zadek a že by mohl přijít šťouch, ale za celou olympiádu se tam nikdo takto nedotkl. Vůbec jsem si nepřipouštěl, že by se něco takového mohlo stát, ale šťouch přišel. V tu chvíli jsem věděl, že musím zrychlit, co to jde a to jsem udělal.

Jel jsem maximum a bohužel pak z toho byl ten druhý ťuk a konec nadějí. Nestačilo by to ani s jedním, bez těch ťuků by to bylo o trochu nejrychlejší, ale na té trati jsem nevěděl, kde to víc táhnout. Je to lehká voda, i lehká trať a na tom se to setsakramentsky špatně dohání. Na to se nechci vymlouvat, jen konstatuji.

Od druhého dotyku jsem věděl, že to nebude stačit, ale dal jsem do toho vše. Když jsem dojel do cíle, tak ani nemůžu říct, že jsem byl nespokojený. Věděl jsem, že jsem jel risk, co jsem chtěl jet a prostě to nevyšlo. Z toho se nemůže střílet.

Nebylo zbytečné se věnovat tolik kanoi, ve které jste se pokoušel dostat na olympijské hry? Neubralo to síly a koncentraci?

Nevím, jestli nebyla spíš chyba, že jsem se v posledních měsících koncertoval jen na ten kajak. Kanoe rozhodně není něco, co by mi ubíralo, ale naopak mi to pomáhá. Mám z toho velkou radost a hodně mě mrzelo, že jsem nemohl jet závod tady i na kanoi.

Nějak jsem důležitost v letošním roce cítil směr kanoe, to je pravda, ale pak jsem se koncentroval na kajak. Myslím, že by to nedopadlo v kajaku jinak, ale musím do budoucna dělat obě kategorie, protože to mě baví, to mě naplňuje a doufám, že ještě nějaké medaile získám.

Jak teď budete vyhánět zklamání?

Ani nemůžu říct, že jsem zklamaný. Mít medaili na krku by bylo krásné, ale pořád tam nevidím chybu, kterou bych udělal. Jel jsem to, co jsem chtěl, a holt to někdy neklapne. Jsem dost starý na to, abych byl zklamaný. Těším se za klukama, za manželkou a na to, až si dáme chvíli pohov od olympiády.