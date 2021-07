Klammerta čeká v Tokiu ‚zavalitý‘ Izraelec Kochman. Český judista si na něj přes minulé prohry věří

První z českých judistů už ve středu nad ránem českého času nastoupí na olympijské tatami. V hmotnostní kategorii do 90 kilogramů se představí David Klammert, kterému se splnilo po postupu na olympijské hry další velké přání – nedostat do prvního kola někoho z osmičky nasazených judistů. Od zpravodaje z místa Tokio 15:31 27. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Klammert na grandslamu v ruské Kazani | Zdroj: Reuters

„Tím, že nejsem nasazený a v ranku nejsem moc vysoko, tak se dalo počítat s tím, že mě bude čekat nějaký kvalitní soupeř, který bude asi v ranku přede mnou. Rozhodně jsme nechtěli někoho z nasazených, to se nám povedlo, to je hlavní. Čeká mě izraelský soupeř, kterého hodně dobře znám už od mládežnických kategorií,“ říká pro Radiožurnál David Klammert, před svým prvním olympijským soubojem kariéry.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Davida Klammerta čeká premiéra na olympijském tatami. Český judista je přesvědčený, že se na něm nepředstaví jen v jednom zápase. Poslechněte si celý příspěvek Petra Kadeřábka

Jeho soupeřem bude šestadvacetiletý Li Kochman, který je ve světovém žebříčku jen o tři místa před českým judistou. V seniorských turnajích na sebe oba narazili zatím dvakrát a jak v Minsku v roce 2017, tak v Perthu o dva roky později byl vítězem Izraelec. Tuhle statistiku zná i trenér Petr Lacina.

„Jedná se o takového silového zavalitého Izraelce, se kterým už David dvakrát prohrál. Myslím, že by mohlo být výhodou, že se Kochman pere doprava a Davidovi se v poslední době proti pravákům hodně daří,“ uvědomuje si Lacina.

‚Věřím si na něj‘

Navíc David Klammert je v dějišti olympijských her plný energie a očekávání. Po dlouhé době ho netrápí žádné zdravotní problémy a znalost soupeře by mu měla pomoci. I když mluvit o tom, že by mu právě silový styl Izraelce vyhovoval, to tedy rozhodně nebude.

Jedu tam nechat na žíněnce všechno, prohlásil judista Krpálek a odletěl na olympiádu do Tokia Číst článek

„Upřímně mi moc nevyhovoval, jak je silový. Zabíral mě hodně z vrchu, ale proti poslednímu zápasu, kdy jsme proti sobě šli, jsem udělal obrovský kus práce. Věřím, že si s tím dokážu poradit o něco víc, že se na něj připravíme a jeho sílu využijeme pro nás. Když ho dám do pohybu, nesmím se s ním zastavit, to by mohlo jít. Mohl bych mu to vrátit,“ věříKlammert.

Přesto všechno bude Izraelec v utkání favoritem, i když trenér Lacina vidí šance obou soupeřů vyrovnané: „Kochman je sice nepříjemný soupeř, ale určitě není nepřekonatelný. Z mého pohledu je to 50:50.“

Zápas začne na tatami číslo dva v hale Budokan ve středu kolem 4.30 českého času.