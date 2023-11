Začala mě brnět pusa a opuchlo oko, popisuje Krpálek. Kvůli alergii si musí v Japonsku hlídat jídlo

Seriál Radiožurnálu Olympijský rok mapuje přípravu předních českých sportovců před hrami v Paříži. Jedním z protagonistů je judista Lukáš Krpálek, který velkou část roku pobývá v Japonsku.

Japonsko je pro Krpálka druhým domovem. Kromě tamní kultury si dvojnásobný olympijský vítěz oblíbil hlavně jídlo, ale zároveň zjistil, že si jeden pokrm už raději dopřávat nebude.

„Stalo se mi tam, že jsem zjistil, že mám na jednu rybu alergii. Už jsem věděl delší dobu, protože v Česku, když si objednávám sushi, tak mě vždycky začne brnět pusa a trochu natékat. Nikdy jsem ale nepřišel na to, z jaké ryby to je. Teď jsem si dával jen lososa, pak takovou červenou rybu a ke konci langustu. Snědl jsem asi čtyři kousky, začala mě brutálně brnět pusa, přišel jsem na pokoj a měl jsem nateklé oko. Konečně jsem zjistil, z čeho to mám, ale tuhle rybu už vynechám. Vydal jsem se na sushi několikrát a každou tuhle chvíli si užívám, protože to je jídlo, na kterém si ujíždím.“

„Celkově mám opravdu rád japonskou kuchyni, ať si dám cokoliv. I přes to, že do všeho dávají vajíčko, tak si objednám další vajíčko navíc. Když si člověk dá mísu rýže, přes to maso a na to si dá vajíčko, tak je to výborné,“ popisuje Krpálek svoji lásku k asijské kuchyni.

Dětem se stýskalo

A jaké přivítání čekalo nejúspěšnějšího českého judistu po návratu domů? „Samozřejmě velké. Každý den jsme si telefonovali, Mariánka nejvíc. Tondovi smutno je, ale Mariánka se každý den ptá, kdy přijedu. Když jsem přijel, bylo to asi v půl jedenácté večer, tak spinkala. Pak za mnou v noci přišla, jestli půjdu spát k ní do pokojíčku. Ve tři ráno jsem pak vstával,“ dodal Krpálek.

Takových brzkých vstávání zažije kvůli časovému posunu Lukáš Krpálek velké množství, ale kvůli vidině třetí olympijské medaile to rád podstoupí ještě několikrát.