V noci mi bylo špatně, vytuhly mi ruce, vysvětluje kajakářka Kudějová neúspěch v olympijském kanálu

Kateřino, jaká byla jízda?

Myslím, že jsem to měla dobře namyšlené, ale když to nejede, tak to prostě nejede. Vytuhly mi ruce a zůstávala jsem tam ve válcích, což je špatně a stojí hrozně moc sil i času.

Co člověk musí udělat pro to, aby ve válcích nezůstával? Špatně ta voda tekla?

Ne, to ne. Je to o tom, jak si tam najedeme, a o záběru, který nás musí poslat. Ten já jsem bohužel neměla.

Bylo to od začátku, že to nebyl váš den? Cítila jste to tak?

Cítila no. V noci mi bylo špatně. Nevím, jestli to bylo tím, že jsem něco snědla. Myslím, že to bylo i v kombinaci s nervozitou. V noci jsem se poblila a moc jsem nespala. Ráno už jsem se probudila v pohodě.

Tohle mi sebralo strašně moc sil a věděla jsem, že mi ruce vytuhnou, takže jsem s tím trochu počítala, bohužel jsem neměla sílu.

Asi jste měla vyšší cíle, jde vidět, že jste trochu zklamaná. Budete to dlouho rozžvýkávat?

Myslím si, že si to teď ještě furt neuvědomuju, jako si to budu uvědomovat večer. Večer to na mě hodně dopadne a samozřejmě mě to moc mrzí, protože to byl druhý pokus a nepodařilo se to. Strašně mě to mrzí.

Myslíte si, že bude třeba šance ještě za tři roky?

Ještě jsem se úplně nerozhodla… ještě nevím.

