Martin Fuksa: Paříž mám v hlavě ještě hodně vzadu. Uspět teď v Německu je pro nás alfa a omega

Do začátku letních olympijských her v Paříži zbývá necelý rok. Radiožurnál i Radiožurnál Sport tak znovu spouští projekt Olympijský rok, ve kterém reportéři mapují přípravu desítky sportovců a šéfa olympijské mise Martina Doktora. Podruhé v řadě se časosběrného dokumentu zúčastní elitní rychlostní kanoista, dvojnásobný mistr světa Martin Fuksa. Nymburk 13:32 27. července 2023

Je všední prázdninové dopoledne a před nymburskou loděnicí to poměrně žije. Po bratrech Fuksových po tréninku vylézají z vody i mladé naděje místního klubu. Jeden z trenérů a zároveň dědeček aktuálně nejlepších českých kanoistů Josef Fuksa zrovna zkouší nový megafon, pomocí kterého bude svým svěřencům při tréninku udílet pokyny.

„Kolikrát když jedeme na lodě a fouká vítr, ne vždycky instrukce slyšíme. Asi si koupil megafon proto, aby byl slyšet,“ směje se Martin Fuksa.

V těchto dnech je to přibližně rok do začátku olympijských her v Paříži. „Máme rozjetou předolympijskou sezonu, soustředíme se teď na mistrovství světa. Paříž je ještě hodně vzadu v hlavě. Teď spíš chceme uspět v Německu na mistrovství světa. To je pro nás alfa a omega.“

Martin Fuksa je podruhé v řadě tváří projektu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport Olympijský rok.

„Jsem rád, že můžeme takhle prožívat další olympijský cyklus, je to super, baví mě to. Co se týče tréninku, myslím, že nás extra změna nečeká. Pak záleží na nás, co vymyslíme mimo trénink. Doufám, že naplánujeme hezké věci po sezoně, zažijeme něco zajímavého. Na ty věci se těším. Není to jen o kanoistice a sportu, ale i o jiném životě,“ zamýšlí se.

Mistrovství světa v Německu

Martin Fuksa má v úvodu této sezony velmi dobrou formu. Na konci května nejprve ovládl olympijský kilometr na Světovém poháru v Poznani, zhruba o měsíc později pak na Evropských hrách v Krakově triumfoval na pětistovce a stal se podvanácté kontinentálním šampiónem.

Vrchol aktuální sezony ale pro dvojnásobného olympijského účastníka Fuksu přijde až na konci srpna, kdy na mistrovství světa v německém Duisburgu bude startovat na singlu i deblkanoi s mladším bratrem Petrem.

„Doufám, že pořád mám na to podávat nejlepší výkony. Určitě tam jedu zase s medailovými ambicemi. Všichni na mistrovství světa jedou vyhrát a já jsem jeden z nich. Myslím si, že na to mám. Buď se to povede, nebo ne, dělám všechno pro to, aby se to povedlo.“

Rodina

Jsou to tři měsíce, co se Martin Fuksa stal otcem dcery Emily. „Někdo říká, že když se ti narodí dítě, život se ti změní o 180 stupňů. Myslím si, že si to musíš nastavit. Mám super manželku, která se o Emily stará, hlavně co se týče noci. Emily je hodná a skoro celou noc spí, takže tatínka neruší, aby byl vyspaný na trénink a na tréninku mu to pak šlo, takže to je super,“ usmívá se.

„Když bylo volno, měl jsem koníček, že jsem jel na kole, teď spíš vezmu kočárek a jdu se projít po městě,“ vypráví rychlostní kanoista Martin Fuksa – jedna z tváří projektu Olympijský rok.