Tlak olympijského závodu srážím rčením o chlebu, usmívá se rychlobruslařka Erbanová

Existují sportovci, kteří před svým závodem nebo utkáním dlouze studují taktiku nebo statistiky a snaží se přijít na to, jak na soupeře vyzrát. Česká rychlobruslařka Karolína Erbanová je z jiného těsta, dlouze dumat nad olympijskou nesmrtelností chrousta ji určitě neuslyšíte. A to ani před středečním závodem na kilometr, ve kterém vylepšila své olympijské maximum - desáté místo ze Soči, když skončila na kilometru sedmá.

Pětadvacetiletá rodačka z Vrchlabí se tímto přístupem tak trochu brání sama před sebou.

„Snažím se spíš sama pro sebe nevytvářet si to v hlavě. Někdy se mi stává, že taková podobná myšlenka mi postupem času vyroste do neúnosných rozměrů. Když to nastane, tak si řeknu, že to sice olympiáda je, ale chleba levnější nebude,“ vybírá jednu z frází.

Rozhodně to při tom není tak, že by cokoliv podcenila. Kvůli tomu, aby mohla dát svému sportu maximum, se dokonce přestěhovala z rodných Krkonoš a už pár let žije a trénuje v Nizozemsku. V zemi rychlobruslení zaslíbené.

Je navíc sama sobě manažerkou, účetní a kdo ví čím ještě. Olympijský úspěch je jejím snem, i když to možná z té předchozí výpovědi tak jasně nevyplývalo.

„Ten sen či cíl tam pořád je. To není, že bych si řekla, že to prostě nějak odjedu. Cíl je daný, ale odlišné je to, jak se k tomu postavíte. Nebudu tady jen proto, abych se jen zúčastnila, přece jenom závodím skoro deset let už,“ přemítá Erbanová.

Pragmatická je Karolína Erbanová ještě v jedné věci, není pověrčivá jako někteří další sportovci, žádné talismany nemá. Nic složitého nevymýšlí ani po taktické stránce, hlavně prý na pětisetmetrové trati nic převratného vymyslet nejde.

„Když je to na tři kilometry, tak chápu, že je tam taktika docela důležitá, možná ještě na kilometrové trati,“ vypočítává.

Středeční závod na kilometr však absolvovala Karolína Erbanová v duchu „své taktiky“. Tedy nedělat si hlavu z toho, kdyby to náhodou nedopadlo, ale na druhou stranu odjet závod tak, aby měla sama před sebou čisté svědomí. A byl z toho nejlepší olympijský výsledek - sedmé místo. Vylepšit se ho pokusí v neděli na poloviční trati.