Končím. Za čtyři roky, oznámila Pechsteinová. Rychlobruslařka bude závodit i v padesáti

Na tiskové konferenci v Pchjongčchangu, kterou německá výprava uspořádala při příležitosti 46. narozenin fenomenální rychlobruslařky, Pechsteinová novináře trochu napínala. „Oznamuji ukončení kariéry,“ řekla hned v úvodu a po dlouhé pauze dodala: „Za čtyři roky.“

K narozeninám dostala velký čokoládový dort, ale největší dárek jí prý dali hokejisté, když ve středu senzačně porazili Švédsko. Svým krajanům fandila přímo v hale a pak s nimi slavila nečekaný postup do semifinále až do tří do rána.

„Říkali, že jsem jejich maskot a že musím přijít na Kanadu, protože jsem byla v hale, i když vyhráli nad Švýcary. Škoda že s nimi nemůžu být až do konce,“ litovala, že v sobotu má ve stejné době závod a v neděli už bude v letadle domů. „Ale budu jim držet palce,“ slíbila Pechsteinová.

Když získala v Albertville v roce 1992 první z devíti olympijských medailí, nebyla většina jejích dnešních soupeřek ještě na světě. Její sbírka mohla být ještě bohatší, ale o hry ve Vancouveru přišla. Žádná zakázaná látka se v jejím vzorku nenašla, dvouletý trest tehdy dostala jen na základě zvýšených biologických hodnot. O očištění svého jména dodnes bojuje u soudů.

'Rozhodnu já, nikdo jiný'

„Jenom já rozhodnu, kdy skončím. Nikdo jiný,“ řekla rychlobruslařská veteránka ve zjevné narážce na doporučení, jehož se jí dostalo od krasobruslařské legendy Katariny Wittové. Dvojnásobná olympijská vítězka na její adresu nedávno řekla: „V historii sportu už je zapsaná a možná by jako já zjistila, jak zábavné je sportovat jen pro zdraví.“

V Koreji patřila k favoritkám, ale výsledkem bylo jen osmé a deváté místo. Poslední šanci bude mít v sobotním závodě s hromadným startem. Vítězstvím ve Světovém poháru v Calgary dokázala, že ani závod, v němž mohou rozhodovat ostré lokty, jí není cizí. „Je to loterie. Ty mladé holky vědí lépe, jak se to jezdí. Zkusím je napodobit,“ řekla o závodě, který je olympijskou novinkou.

Ani když se jí sen o osmé olympiádě splní, nebude Pechsteinová nejstarší účastnící v historii zimních her. Tento primát od letošního roku drží kanadská curlerka Cheryl Bernardová, která v Kangnungu startuje v 51 letech.