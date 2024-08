Konečně to cinklo. Už bylo dost smůly, co se české výpravě lepila na paty, říká tenistka Siniaková

Česká medailová sbírka na olympijských hrách už nebude na nule. Tenisté Tomáš Macháč a Kateřina Siniaková budou mít nejhůře stříbro. Po výhře nad Kanaďany Augerem-Alliasimmem a Dabrowskou se dostali do finále smíšené čtyřhry. Paříž 8:39 2. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Siniaková s Tomášem Macháčem si zahrají finále olympijského turnaje | Foto: Edgar Su | Zdroj: Reuters

„Je to krásné. Jsem ráda, že Česku medaili přivezeme, protože zatím to vypadá, že se nám lepí smůla na paty. Konečně to cinklo a mám obrovskou radost,“ říkala Kateřina Siniaková, která předtím vypadla ve čtvrtfinále čtyřhry, ve které s Barborou Krejčíkovou neobhájí zlato z Her v Tokiu.

„Jsme mile překvapena, že jsem hrála tak skvěle v mixu. V deblu jsem se totiž protrápila a vůbec jsem nemohla najít svoje super údery. Určitě bylo náročné se po deblu dát dohromady, ale klaplo to. Motivaci jsem tam měla a jsem ráda, že se to sešlo,“ přiznala Siniaková.

O titul budou hrát Češi už v pátek večer a dokonají tak nahuštěný program. Jejich zápas proti čínskému páru Čang Č'-čen, Wang Sin-jü přijde na řadu jako jeden z posledních, ale na to už je Tomáš Macháč zvyklý. „Je to tak každý den. Už nevidím nic jiného a jsem úplně zmatený. Jak říká jeden můj kamarád, tak jsem zcáklý jak jeseter,“ říká muž, který večer získá buď zlatou, nebo stříbrnou medaili.

Zápas o zlatou medaili s Kateřinou Siniakovou a Tomášem Macháčem uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.

