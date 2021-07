Konečně jsme si mohli dát vítězný doutník, popisovali Lipták s Kosteleckým medailové oslavy

Čerstvý olympijský vítěz ve střelbě Jiří Lipták a stříbrný medailista David Kostelecký už jsou zpátky v Česku. Do Prahy dorazili unavení dlouhým letem a také dlouhými oslavami. Ty začaly ještě v Tokiu, na trochu netradičním místě - na balkóně. Praha 16:59 31. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Střelci Jiří Lipták (vlevo) a David Kostelecký se zlatou a stříbrnou medailí z Tokia. | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

„Konečně jsme si mohli dát vítězný doutník,“ vyprávěl Radiožurnálu o tokijských oslavách zlatý medailista Jiří Lipták.

Jeho kamarád a držitel stříbra z Tokia a zlata z Pekingu 2008 David Kostelecký mu hned během úvodních oslav dával první rady, jak správně zisk olympijského triumfu vstřebat.

„Je dobré si pamatovat tyhle momenty, protože to strašně rychle uteče,“ radil Kostelecký. Zisk zlata v Pekingu si totiž už skoro nepamatuje, a proto je podle něj dobré oslavy co nejvíc prodlužovat.

Kostelecký s Liptákem získali v Tokiu zlato a stříbro ve stejné disciplíně - v trapu. To se českým nebo československým sportovcům povedlo poprvé od roku 1932. A není zcela vyloučené, že by tento úspěch mohli zopakovat za tři roky na hrách v Paříži. I když v té době bude Kosteleckému už 49 let, a proto o své sportovní budoucnosti mluví opatrně.

„Dočetl jsem se, že jsem nejstarší olympionik, který v Česku získal medaili,“ řekl Kostelecký, který si uvědomuje, že ve svém sportovně pokročilém věku už se asi moc zlepšovat nebude.

Kostelecký prý údajně zvažoval, že do Tokia ani neodletí, protože měl pocit, že nemá dostatečnou výkonnost. Lipták teď ale věří, že jeho kamarád může soutěžit ještě hodně dlouhou dobu.

„Říkal jsem, že ho to nakoplo a namotivovalo, takže do té Paříže určitě vydrží,“ řekl Lipták a připomněl, že ve skeetu teď získal v Japonsku bronzovou medaili Kuvajťan Abdullah Alrashidi, kterému je 58. let. Tím pádem by měl podle Liptáka jeho reprezentační kolega možnost představit se kromě Paříže i v Los Angeles a kariéru pak ukončit v Brisbane v roce 2032.