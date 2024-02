Pardubické krasobruslařce utekla olympiáda v Paříži kvůli posunu věkové hranice. Cílí na rok 2030

„Čtvrtý titul má pro mě největší cenu. Je totiž v juniorské kategorii a navíc mi umožnil účast na mistrovství světa juniorů ve Tchaj-peji na Tchaj-wanu. Už tam jsou holčiny, které to chtějí dělat naplno a které mají stejný cíl jako já. V žačkách jsme se teprve učily a spíš si to užívaly. Nebylo to ještě tak moc seriózní. Teď máme možnost jezdit na velké soutěže,“ vyprávěla Horčičková.

Čekání na pět kruhů

Na šampionátu by se Jana chtěla z krátkého programu dostat do volných jízd. „Ráda bych zajela čistý kraťas, a hlavně si to užila. Snažím se zůstat v klidu a říkat si, že to je normální závod. Velkým a největším cílem pro mě zůstává olympiáda. Chtěla jsem jet do Milána 2026, ale posunula se věková hranice a budu se snažit o účast v roce 2030,“ přeje si nadějná krasobruslařka.

Před mistrovstvím světa juniorů má krasobruslařka každý den dva ledy, většinou hodinové. „K tomu je suchá příprava s rozcvičkou. Vychází to na čtyři hodiny denně plus regenerace. Škola s tréninkem se dají zvládnout. Horší je to na konci pololetí, když musím dodělávat známky a je toho docela dost. Spoléhám i na svou trenérku Olgu Petrementovou. Moje paní trenérka je úžasná a vždycky mě podporuje.“

Závodnice dokázala vyhrát také tuzemský pohár, který zohledňuje výsledky z celé sezony. Na dvou nejprestižnějších světových závodech formátu Grand Prix brala v rakouském Linzu 11. a v polském Gdaňsku 8. místo.

Ve slovinském Celje i v polských Katovicích dokonce vyhrála, v Budapešti skončila druhá. „Na zahraniční závody jezdím moc ráda. Vidím, co se děje ve světě a co všichni umí. Vždycky mě to namotivuje. Dokážu pak zajet lépe a pomáhá mi to,“ dodává Horčičková.

