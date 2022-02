Skoky, otočky, piruety. Proč se krasobruslařům nemotá hlava? Pomáhá trénink mozku i stálý bod

Krasobruslaři zvládnou až šest otoček za vteřinu. Běžný člověk by se přinejmenším silně motal, v horším případě by upadl na zem. Čim to tedy je, že to sportovci zlvádají? Na to v rozhovoru pro CNN odpovídali odborníci z oblasti biologie a neurologie. Rozhodující je trénink, při kterém si mozek na otáčky zvykne a začne pracovat jinak. Pomáhá se i zaměřit očima na jeden stabilní bod.

Atlanta (USA) 13:05 17. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít