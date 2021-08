V lednu porodila, teď na olympiádě překonala 36 let starý český rekord. Mäki je ve finále na 1500 metrů

Devětadvacetiletá běžkyně s finskými kořeny Mäki si v pondělním rozběhu vylepšila osobní rekord na 4:04,55 a ve středu ubrala ještě více než tři vteřiny.

„Já nevím, nemám slov. Asi hlava dělá hodně, když jste v pohodě a řešíte jen atletiku, tak to jde. Říkala jsem si, že tam mám tak vteřinu rezervu, protože v rozběhu to nebylo úplně ideální. Že to zlepším takhle, to jsem nevěřila,“ sdělila své pocity Radiožurnálu dojatá česká atletka.

„Dostat se do finále, v osobáku a v národním rekordu, to je asi nejvíc, co se mi mohlo stát,“ doplnila Mäki.

Během závodu nastala i kolize několika soupeřek s následným pádem, ale tomu se devětadvacetileté rodačce z Finska podařilo vyhnout.

„Běžela jsem při mantinelu a periferně jsem viděla, že někdo spadl. Tak jsem vyšlápla dovnitř, což mi hned hlavou proběhlo, že mě disknout, ale je to kvůli pádu, tak by neměli,“ popsala dramatické chvíle Mäki.

„Snažila jsem se finišovat a předběhnout Američanku, ale už jsem tam neměla rezervu, že bych ji přefinišovala. Asi si půjdu vybalit to, co jsem si zabalila, protože jsem si myslela, že pojedu domů. Odpočinout a teď už můžu říct, že si to půjdu užít.“

Do přímo postupující pětice se sice nevešla, ale nový český rekord jí nakonec na olympijské finále stačil. Sedm měsíců po porodu vylepšila v Tokiu časem 4:01,23 rekord Ivany Walterové z roku 1986 o 61 setin sekundy.

Nový osobní rekord má po semifinále také Mezuliáníková, která doběhla v čase 4:03,70. Z výkonu v tokijském rozběhu ubrala 1,79 sekundy.

Mäki v rozhovoru pro Českou televizi slíbila, že do finále dá všechno:

