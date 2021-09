Krpálek zapůjčil Národnímu muzeu svou zlatou medaili. Do plného tréninku se chystá vrátit v říjnu

Judista Lukáš Krpálek zapůjčil svou letošní zlatou olympijskou medaili do výstavy s názvem Olympijské Tokio, kterou můžete vidět v historické budově Národního muzea. Výstavu připravilo Národní muzeum společně s Českým olympijským výborem a Vojenským historickým ústavem. Praha 16:31 21. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Krpálek se zlatou medailí z Tokia. | Foto: Stanislav Krasilnikov | Zdroj: Reuters

„Pro mě je obrovská čest dát olympijskou medaili do prostor Národního muzea. Když nám to s Jirkou Prskavcem při křtu olympijské knihy nabíli, tak jsme neváhali a řekli jsme, že je rádi do výstavy dodáme,“ připomenul za zvuku fotoaparátů nejlepší český judista i druhého olympijského vítěze z her v Japonsku - kajakáře Jiřího Prskavce.

Lukáš Krpálek zapůjčil Národnímu muzeu svou zlatou medaili.

Jak Lukáš Krpálek přiznal, na zapůjčení medaile kývl i proto, že výstavy zabývající se sportovní historií sám s chutí navštěvuje.

„Já jsem takový nadšenec, který rád obchází různá sportovní muzea, včetně toho našeho judistického v Japonsku v prostorách Kodokanu. Když jsem tam byl a například viděl, v jakých kimonech bojoval Jigoro Kano, který judo založil, tak to bylo nádherné,“ řekl dvojnásobný olympijský vítěz.

Lukáš Krpálek má od olympijského úspěchu v Tokiu v každodenním programu řadu mediálních i sponzorských povinností. Judistický trénink tak zatím omezil na minimum.

„Od olympiády jsem byl v kimonu dvakrát, protože už mi chybělo poprat se a potahat se. Co se týče silové přípravy, do posilovny jsem se vrátil už týden po olympiádě a zase jsem začal trochu cvičit.“

Do plné přípravy by se chtěl Lukáš Krpálek vrátit v polovině října, už příští rok v květnu totiž začíná olympijská kvalifikace. Zpátky ale do Národního muzea, ve kterém olympijský šampion přidal další důvod, proč s půjčením zlaté medaile vůbec neváhal. Prsty prý v tom měl i čas strávený s rodinou.

„Chystáme se teď na čtrnáct dní na dovolenou, tak kde jinde by medaile mohla být ve větším bezpečí než právě tady v Národním muzeu?“ smál se judista.

Zlatou olympijskou medaili můžete v Národním muzeu vidět oficiálně do 3. října letošního roku. Ale mohlo by to být i déle...

„Jelikož budu do 10. října pryč, může tady medaile klidně zůstat až do té doby. A potom? Uvidíme...“ dodal s úsměvem Krpálek.