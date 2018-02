Ledecká nemluví s novináři a žije ve své bublině. 'Takhle je spokojená,' říká trenér Bank

Ester Ledecká je podle sjezdařského trenéra Tomáše Banka na olympijských hrách v Pchjongčchangu veselá a v dobré náladě. Česká hvězda, kterou čeká ve čtvrtek obří slalom, poté super-G a útok na medaili v paralelním obřím slalomu na snowboardu, se v Koreji uzavřela do svého světa. Komunikuje jen se svým týmem a chystá se na vrchol. Pchjongčchang 21:27 13. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká. | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„Ona si zalezla do své bubliny a moc se neukazuje. Dělá si svoje věci a myslím, že je takhle v pohodě a spokojená," řekl Tomáš Bank novinářům v Čongsonu po tréninku superobřího slalomu, v kterém Ledecké věří i na nejlepší patnáctku.

Jeho slova mohou být i reakcí na sloupek novináře Radiožurnálu Miroslava Bureše. Ten píše: „Troufám si tvrdit, že podobný přístup tady v Pchjongčchangu nenajdete u žádného jiného sportovce. A že je tu celá řada těch, kteří by si to na rozdíl od Ledecké mohli díky tomu, co už dokázali, třeba i dovolit. Jenomže je to ani nenapadne." Více zde.

Po příletu do dějiště her před týdnem byla Ledecká podle Banka zpočátku unavená. „To se projeví do horší nálady, ale od druhého třetího dne je v pohodě. Je uvolněná. Srovnala se aklimatizačně, je veselá a v dobré náladě," řekl kouč.

Bank se s Ledeckou potká při trénincích na svahu, při rozebírání videa a občas jdou spolu na jídlo. „Ona je pak s fyzioterapeutem (Jakubem Markem), s kterým dělá i kondiční trénink. Jí nic nechybí. Atmosféra je v pohodě," mínil Bank.

V minulosti vedl léta svého mladšího bratra Ondřeje. Jejich vystupování na veřejnosti bylo otevřené, většinou v dobré náladě. „My jsme to dělali jinak (než Ledecká), ale Ondra nikdy nevyhrál, takže jsme to možná dělali blbě," upozornil Tomáš Bank, že jeho bratr byl na olympiádě i na mistrovství světa nejlépe pátý, kdežto Ledecká je na prkně dvojnásobnou mistryní světa a celkovou vítězkou Světového poháru.

'Že nedává rozhovory? Je to její cesta, má to jako rituál'

Fakt, že si dvaadvacetiletá Ledecká jde svou cestou a například momentálně nedává rozhovory českým ani zahraničním médiím, nepovažuje Tomáš Bank za slabost. "Jí to tak funguje i na snowboardu. Je to její cesta. Někdo dá pusu na vajíčko, někdo si dá do baťohu plyšáka, ona to má jako rituál. Člověk někde vyhraje poprvé, nějak to dělá, pak už to chce dělat stejně. Já už to s ní nerozebírám," řekl Bank svůj názor.

O Ledeckou se starají ohledně lyžování společně právě s bratrem Ondřejem, který rovněž přiletěl na olympiádu. „Ondra je ten, který s ní dělá při prohlídce trati finální rozbor techniky. Jdeme oba, ale on s ní mluví. Já jedu vepředu a dávám jim informace, kde to kam zatáčí. Ale finální stopu udělá Ondra," prozradil Tomáš Bank.

Ač má Ondřej Bank odlišnou povahu od Ledecké, může lyžařce a snowboardistce předat mnoho zkušeností. Třeba s organizací závodního dne. „Kam se schovat, co dělat mezi jednotlivými koly. I přístup, že se nesmí říkat olympiáda, to jsme vlastně vymysleli my, protože tak jsme to s Ondrou dělali," odhalil Tomáš Bank.

Tomáš a Ondřej Bankové se vhodně doplňují. Ten první platí za zlého a druhý za hodného. „Ondra je občas moc pozitivní. Já jsem víc šťouravý. Já víc hledám chyby, on víc hledá to pozitivum," doplnil Tomáš Bank.

Ve čtvrtek pojede Ledecká přeložený obří slalom, její první sjezdařský závod na olympijských hrách. „Je to důležité zažít. Ona si chce odškrtnout start. Snaží se být vždy co nejrychlejší, ale obřák jsme trénovali málo," řekl Tomáš Bank.

Větší ambice má kouč s Ledeckou v super-G, v kterém byla letos v SP nejlépe na 24. místě. „Můj cíl je patnáctka," vyřkl Tomáš Bank směrem k sobotě. „Trať má těžké, technické zatáčky, zároveň je relativně placatá, nejsou tam velké krpály. Ale je to pěkná sjezdovka, nevyhraje nikdo náhodně," myslí si Tomáš Bank.