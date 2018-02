Ledecká po druhé zlaté: Užila jsem si každou jízdu, mamku budu držet za ruku celou cestu domů

„Dobré ráno. Jak se máte? Já se mám skvěle,“ přivítala dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká reportéra Radiožurnálu Jakuba Marka v mix zóně po olympijském závodě.

Za sebou měla dlouhou sérii krátkých rozhovorů. Z 22leté sněžné obojživelnice se stala senzace her v Pchjongčchangu. Jako první sportovkyně v historii zimních olympijských her vyhrála dvě zlaté medaile ve dvou různých disciplínách. Během jediného týdne.

„Každý závod má něco do sebe. Jsem hlavně ráda, že jsem mohla závodit na lyžích i na snowboardu, byl to můj největší sen už odmalička. Už po kvalifikaci jsem si říkala 'Jo, teď se ti povedlo, jseš tu i na snowboardu, teď už si to prostě jenom užij',“ líčila.

„Byl to fakt fajn závod. Užila jsem si každou jízdu a snažila jsem se soustředit sama na sebe. Musím poděkovat všem posluchačům a fanouškům, kteří mě tlačili do cíle,“ zdravila Ester Ledecká své příznivce u rádií.

Tím ale poděkování neskončilo. Zamířilo například ke snowboardovému trenérovi Justinu Reiterovi, servismanovi Petru Kouřilovi, kterému neřekne jinak než „Olsen“, fyzioterapeutovi Jakubu Kupkovi...

„A hlavně Erichovi, který tu s námi nemůže být a má na tomhle ohromnou zásluhu,“ nezapomněla na svého kouče Ericha Pramsohlera, který s ní kvůli nemoci nemůže jezdit po závodech.

V Koreji ji doprovází i rodiče. Otec a zpěvák Janek Ledecký už před týdnem pro triumfu v super-G mezi lyžařkami plánoval své dceři složit písničku, v Pchjongčchangu je i matka Ester Ledecké Zuzana, která překonala strach z létání.

„Mamce děkuju za to, že byla tak odvážná a přiletěla, i když se strašně bojí letadel. Strašně si toho vážím a celou cestu zpátky ji budu držet za ruku, aby to zvládla,“ slibuje.

Češka je senzací olympijských her a po své druhé zlaté medaili musela procházet hroznem novinářům. I dál ji čekají hodiny a hodiny dalších povinností.